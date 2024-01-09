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Международный день хореографа. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день хореографа отмечают 9 января. Altapress.ru приготовил подборку красивых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Народный танец
Народный танец
СС0

Поздравления с Международным днем хореографа в прозе

Жить, танцуя телом и душой, могут только яркие и талантливые люди. Танец — это не просто движения, это стиль жизни, эмоции, ощущения, полет души. Всех профессиональных танцоров и любителей танца поздравляем с праздником! Пускай во время ваших выступлений включается магия! Зажигайте, вдохновляйте и влюбляйте в себя всех вокруг!

Поздравляю с Международным днем хореографа! Желаю, чтобы ваша жизнь была похожа на танец — легкий, веселый и зажигательный, а иногда медленный и романтический. Творческого развития, вдохновения и удовольствия от проделанной работы!

Поздравляю с Международным днем хореографа! От всей души желаю творческого вдохновения, успехов, осуществления всех намеченных целей, позитива и огромного количества новых идей. Пусть жизнь дарит только положительные и незабываемые моменты, а трудности и печали уходят на второй план.

Танец
Танец
СС0

Поздравления с Международным днем хореографа в стихах

Танец — важное искусство,
Будь то вальс или фокстрот,
Танго, полька, твист, чечетка
Или даже хоровод.

Пусть День хореографа всем танцорам
Принесет большой успех.
Жизнь в движении — вот счастье.
Танец пусть закружит всех!

Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!

Пускай же вам приносят танцы
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь танец — это красота!

Сегодня праздник во всем мире,
Сегодня танцоров славим мы.
Я от души вас поздравляю,
Коль в танец сердцем влюблены.

Движением каждым, каждым па,
Желаю я вам наслаждаться
И в танце ярком и красивом
Всегда желаю вдохновляться.

танец
танец
сс0

Поздравления с Международным днем хореографа в смс

Танцуют, не стесняясь, пусть
Сегодня все, без исключения,
Пускай прогонят танцы грусть
И всем повысят настроение!

Давай же, быстро двигай телом,
Танцуй хоть танго, хоть хип-хоп!
Танцуй уверенно и смело,
И позабудь про слово «стоп»!

Танец — это сила чувств,
В танце ты паришь, как птица.
Пожелать я всем хочу:
Пусть на месте не сидится!

И пусть ноги рвутся в пляс
При аккордах музыкальных,
И энергии запас
Жизнь подарит вам глобальный!

С Днем хореографа поздравляю!
Танцуй, пленяй, кружись.
Успехов я желаю,
К победам лишь стремись!

Желаю достижений,
Твой труд — ведь он прекрасный.
Пусть служит вдохновением
Любой твой танец страстный!

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