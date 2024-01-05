День бойскаутов - 5 января. Задорные поздравления в прозе, стихах и смс

Бойскаутом не каждый сможет быть,

Нужны тут ловкость, сила и терпенье,

Чтоб на природе ни о чем не позабыть

И применить там все свои уменья.



Тебя, бойскаут, поздравляю от души!

Желаю наилучших благ: здоровья, счастья,

Чтоб поскорей сбылись твои мечты,

И никогда не потревожили ненастья.

Тебе не страшна непогода и ветер,

Ты можешь прожить на природе всегда,

Бойскаут, скорей принимай поздравленья,

Пусть в жизнь не ворвутся печаль и беда,

Любые проблемы решишь за минуту,

В условиях разных не раз ты бывал,

Всегда оставайся находчивым, сильным,

Тебя ждет успех, ты об этом мечтал!