Приятные поздравления с Рождеством 2024 в прозе
Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.
От всей души поздравляю с этим светлым праздником! Пусть в доме царят мир, любовь и понимание, а любые ненастья обходят стороной! Желаю добра и процветания!
С Рождеством Христовым! Пускай яркая Рождественская звезда зажжет в душе огонь и поможет отыскать дорогу к мечте! Пусть Господь и Ангелы помогут ее осуществить! Чудес тебе и волшебства! Сказочного настроения и неожиданных, невероятных, но очень приятных сюрпризов!
Приятные поздравления Рождеством 2024 в стихах
Весь мир наполнен волшебством,
Звезда любви зажглась,
С Христовым, светлым Рождеством,
Я поздравляю вас!
Наполнится пусть счастьем дом,
Даря вам радость вновь,
Пусть вместе с верой будут в нем
Надежда и любовь!
Поздравляю с Рождеством!
Пусть наполнит праздник дом,
Будет пусть в душе тепло...
И спокойно, и светло,
Все забыть обиды надо,
Мир — вот лучшая награда,
В жизнь открыть листочек новый
В праздник — Рождество Христово!
С Рождеством Христовым!
Пусть хранит вас Бог!
Беды и несчастья
Не пустит на порог!
Пусть наполнит сердце
Светом и теплом!
Пусть добро и радость
Принесет в ваш дом!
Приятные поздравления с Рождеством 2024 в смс
С Рождеством Христовым!
Счастья и здоровья,
И уюта в доме,
И успехов новых.
Свет и веры сила
Благодать умножат,
Чтобы все сложилось —
Пусть Господь поможет!
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
Пусть сказка волшебная
В дом к вам придет,
Счастливое всем
Рождество принесет!
Подарит улыбки,
Здоровье, тепло,
Чтоб чудо волшебное
Произошло!
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