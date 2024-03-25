Метеоролог рассказала, как Алтай накрывал разрушительный ураган, и ждать ли повторений

Анна Лапчик напомнила об урагане, который 19 ноября 2023 года пронесся по Алтайскому краю. Тогда глубокий контрастный циклон сформировался над районами Средней Азии.
Он смещался со скоростью 80-90 км\ч в направлении Красноярского края.
«Наблюдался каскад опасных явлений, усиление ветра до 32 м\с были зафиксированы более чем на 30 метеостанциях. А на трех станциях Алтайского края и Кемеровской области ветер усиливался до ураганных значений - 33-37 м\с», — рассказала Лапчик.
Ущерб от урагана составил более 120 млн рублей - это самый большой ущерб во всем Сибирском федеральном округе, отметила метеоролог.
По словам Анны Лапчик, алтайские синоптики смогли спрогнозировать ураган и выпустили предупреждение за два дня до катаклизма.
Что происходило в Новосибирске
В столице Сибири, напротив, предупредить об опасности не смогли. В начале сентября прошлого года Новосибирск накрыл разрушительный град, который существенно повредил имущество горожан.
Всего за справками об опасном явлении в Западно-Сибирский Гидрометцентр обратились более 1 тыс. человек. Град в городе прошел около 19.00, даже за два часа до этого ни одна метеостанция такой вероятности не фиксировала.
Что регион ждет далее
Анна Лапчик отмечает: территории Западной Сибири все отчетливее ощущают на себе тенденции глобального изменения климата. В частности, в Алтайском крае становятся теплее такие месяцы, как февраль, март, апрель и май.
«Причины и механизмы происходящего едины не только для Сибири, но и для всего земного шара - это глобальное потепление», — отметила Лапчик.
Так, 2023 год вошел в тройку самых жарких лет за всю историю наблюдения. На первом месте все также 2020 год, на втором — 2015-й. С каждым годом количество опасных природных явлений увеличивается.
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