Лосиху и лосенка заметили на лыжне в Барнауле

Лыжникам удалось сохранить спокойствие.
Лоси также никому не нанесли вреда. Они бодались около минуты и вскоре ушли.
Ранее лось затоптал женщину прямо во дворе ее дома.
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Животные выбежали навстречу людям в Ленточном бору, сообщает "В Курсе 22".
Лыжникам удалось сохранить спокойствие.
Лоси также никому не нанесли вреда. Они бодались около минуты и вскоре ушли.
Ранее лось затоптал женщину прямо во дворе ее дома.
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