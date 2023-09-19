Коррида, музей автоугона и «неприличные» статуи. Пройдите тест о ярких достопримечательностях Барнаула

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МегаФон объединил самые интересные и необычные достопримечательности Барнаула в один тест. Вполне возможно, вы по-другому посмотрите на привычные локации, мимо которых ходите каждый день. Помимо новых знаний оператор дарит приятный бонус: возможность вести прямые эфиры в этих локациях в соцсетях в HD-качестве с высокоскоростным мобильным интернетом.
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Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter