Корреспондент altapress.ru добрался до замерзших водопадов, перешагнув через разодранную косулю – фоторепортаж

Тишина, редкое чириканье птиц, бульканье воды подо льдами – такое звуковое сопровождение у нас было на пути к замерзшим водопадам на реке Шинок. Общественный фонд «Денисова пещера» показал журналистам зимние красоты Солонешенского района, а мы делимся ими с вами.

Фонд разрабатывает пешие маршруты в окрестностях Денисовой пещеры, чтобы привлечь интерес к этим местам. Первый поход на Шинок мы уже прошли летом – есть что сравнить.

10-километровая грунтовая дорога к базе, от которой начинается пеший путь, сейчас менее страшная: глубокие колдобины выровнял снег. Правда, если осадков выпадет слишком много, никакой транспорт не проедет в эти места.

При условии, что есть проторенная тропинка, путь к первому и второму водопаду тоже проще: не нужно переходить реку вброд или прыгать по камням. Под ногами – крепкий лед, под которым приятно журчит вода.

Нет никаких колючек, а в зимней одежде – ветки ни по чем.

Еще не доходя до водопадов, видишь застывшие ледяные фонтаны. Это едва заметные летом ручейки намерзают на скалах голубоватыми сосульками.

Вокруг белый снег, на котором отчетливо проглядывается лесная жизнь: следы маленьких и больших зверей и даже части их тушек, которые хорошо сохраняются на холоде. Нам пришлось перешагивать через остатки косули, которую, как сообщил наш провожатый, вполне могла задрать рысь. Человеку днем здесь беспокоиться нечего, добавил он.

В конце пути туристов ждет награда: застывшая на скалах стихия, которая все пытается выбиться из льда. Зрелище действительно величественное.

Путь до второго водопада под названием Второй прыжок составил примерно 3,7 км и занял почти 1,5 часа прогулочным шагом. Отсюда до самого высокого водопада в Алтайском крае Жираф (72 м) остается меньше километра.

Но идти к нему корреспондент altapress.ru зимой не решился: предстояло лезть по скользкой тропе, уходящей то вверх, то вниз. Впрочем, в этом нет ничего невозможного, особенно для подготовленных людей.

Зимний поход к водопадам на реке Шинок. Екатерина Карзова

Как нужно одеться для похода

Кофта, непродуваемая куртка, теплые штаны, тонкая шапка, перчатки или варежки.

Теплые и не промокающие сапоги – такие продают в магазинах для рыбалки и охоты.

Лучше взять сменную одежду и обувь, чтобы переодеться после похода из мокрых от пота вещей. С собой также можно прихватить воду, питательную ореховую смесь, салфетки, пластырь, антисептик и термос с горячим чаем.

Забросить на тропу могут жители окрестных сел на подготовленных автомобилях. Средняя цена вместе с сопровождением – 2 тыс. рублей с человека.

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