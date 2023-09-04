6 сентября
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Жизнь

Как психологически подготовить ребенка к школе, рассказал специалист

У школьников начались первые уроки в новом учебном году. Как психологически подготовить ребенка рассказал педагог-психолог барнаульского психолого–педагогического центра «Потенциал» Евгений Баженов, сообщают "Вести Алтай".

Ученики.
Ученики.
Фото: ru.freepik.com.

Во - первых нужно восстановить режим и спросить у ребенка каких результатов он ждет от учебного года.

В школе много трудностей, но важно объяснять ребенку, что возможно будет происходить и с чем школьник может столкнуться. У всего есть плюсы и минусы - нужно говорить об этом честно.

Если ребёнок уже не маленький и не хочет идти в школу, очень важно узнать причину. И работать с проблемой. Между ребенком и родителем должно быть доверие.

Если создать доверительную атмосферу в семье, то ребенок не будет бояться рассказывать о своих неудачах.

Однако, нужно всегда знать меру. Не нужно хвалить ребенка за каждый поход в школу, но если у школьника появилось достижение, то за это обязательно нужно и важно хвалить.

Если вы делаете домашнее задание с ребенком, то отпустите это дело. Лучше сделайте визуальное расписание, чтобы ребёнок видел, что ему нужно сделать и сколько времени он потратит.

Ранее сообщалось, что алтайский минфин готов подкинуть денег подросткам с «залповым» интересом к грантам.

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