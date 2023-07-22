22 июля
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Жизнь

Как проходит Шукшинский фестиваль 2023 - прямая трансляция altapress.ru

Финальный день фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" начался 22 июля в селе Сростки. Здесь традиционно проходят выставки, народные гуляния, ярмарка и экскурсии. Вечер завершится концертом хэдлайнера фестиваля - Николая Емелина. Корреспонденты altapress.ru ведут прямую трансляцию событий.

Памятник Шукшину. Пикет.
Памятник Шукшину. Пикет.
Анна Зайкова.
11:39

На фестивале царит народная культура — количество коллективов в традиционных костюмах сложно сосчитать даже навскидку.

В такие же одежды наряжены и продавцы некоторых многочисленных развернутых здесь палаток.

11:35

Мастера расписывают лавочки.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
11:03

В библиотеке устроили фотозону, а по радио читают рассказы Шукшина.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
altapress.ru
10:45

В палатках раздается игра на свирели, дудочках и лесной флейте. Участники фестиваля - жители разных регионов России.

Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
Надежда Тиунова
Шукшинский фестиваль 2023.
Шукшинский фестиваль 2023.
Надежда Тиунова
10:45

Доброе утро! Корреспонденты altapress.ru уже находятся в Сростках и готовы поделиться самым интересным.

В доме, где родился Шукшин, весело с самого утра - водят хороводы.

Шукшинский фестиваль в Сростках 2023.
Шукшинский фестиваль в Сростках 2023.
Надежда Тиунова
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