Режиссеры, актеры и кинокритики. Кто прошел по красной дорожке в первый день Шукшинского фестиваля

Сегодня, 18 июля, гости Шукшинского фестиваля прибыли в Барнаул и прошли по красной дорожке около театра драмы. Корреспондент altapress.ru побывал на месте и показал, как это выглядит.

Кто прошел по красной дорожке на открытии Шукшинского фестиваля.

Барнаульцев успела поприветствовать филолог, переводчик и старшая дочь Василия Шукшина Екатерина Шукшина. По дорожке также прошел профессор МГУ, писатель и исследователь Шукшина Владимир Елистратов.

На дорожке также побывали сценаристы, продюссеры, режиссеры и актеры игровых и документальных фильмов, кинокритики, киноисторики и доктора искусств и крупные медиаменеджеры.

Среди приглашенных гостей оказались директор онлайн-кинотеатра "Окко", барнаульские режиссеры Дмитрий Шарабарин и Василий Романов, алтайский киноисследователь Елена Огнева.

Звезды кино Борис Галкин, Игорь Петренко, Кристина Бродская, Ольга Прокофьева и Ирина Купченко также дали барнаульцам автографы и поприветствовали зрителей.

Полный фоторепортаж altapress.ru смотрите утром 19 июля.

Ранее altapress.ru рассказывал, как проходит открытие Шукшинского фестиваля в Барнауле и чем развлекают гостей.