Автобусы с остановки «Площадь имени В.Н. Баварина»:
- № 6, 20, 27, 33р, 57, 60 — от пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — далее по маршруту;
- № 35, 41, 47, 53, 55 — от пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский в сторону поселка Южного;
- № 144.
Трамваи:
- № 1 — в 22:13, 22:22, 22:30 по маршруту площадь Свободы — Новый рынок;
- № 5 — в 22:10 от площади Свободы по маршруту движения до РТИ; в обратном направлении: депо № 1 — проспект Коммунаров; второй вагон в 22:15 от площади Свободы по маршруту до улицы Малахова — Антона Петрова — Попова — Власихинская — депо № 3; третий вагон в 22:24 от площади Свободы по маршруту до Малаховского кольца; в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1;
- № 7 — с остановки «Улица Пушкина» до остановки «станция Кордон» — далее по маршруту до Малаховского кольца; в обратном направлении по улице Антона Петрова в депо № 1.
Посмотреть прямую трансляцию с праздника можно здесь.