Обновлено в 14:00
На Оби прошел парад судов с фейерверками и сиренами.
Обновлено в 13:35
На Набережной проходит концерт. Также подготавливают суда к параду.
Обновлено в 11:42
Пожарные вынесли Куб жизни, чтобы продемонстировать самоспасение.
Обновлено в 11:40
Спасатели в центре Барнаула показали, как тушат деревянный дом. Железные двери они вскрыл бензорезом.
Обновлено в 11:32
Спасатели показывают свою силу. Один даже тянет за собой пожарный автомобиль!
Обновлено в 11:27
Искореженное авто подожгли.
Обновлено в 11:25
Выступления по аварийно-спасательной подготовке. Сотрудники МЧС разбили стекла авто и срезали крышу, чтобы достать «пострадавшего».
Обновлено в 11:20
Спасатели проходят полосу препятствий.
Обновлено в 11:10
На площади Свободы начался Кадетский вальс. Его исполнили курсанты кадетского корпуса «Спасатель» Лицея № 52.
В 9:30 по Барнаулу проехала колонна пожарной техники и остановилась на площади Свободы.
Дети и взрослые с любопытством осматривают машины и садятся на ретро-мотоциклы. По словам нашего корреспондента, людей на площади много.
Посмотреть, какую программу приготовили барнаульцам, можно в материале altapress.ru.