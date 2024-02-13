Елену Блиновскую отказались освободить из СИЗО

SHOT сообщает, что сама Блиновская рассказала, как арест изменил ее семью.

На заседании она присутствовала по видеосвязи, где расплакалась говоря о детях.

"Я мать четырех детей, я преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем меня и моих детей", — заявила Блиновская.