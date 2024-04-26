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Жизнь

Эксперты рассказали, как перестать бояться летать на самолете

От страха полетов помогут избавиться несколько простых упражнений и информированность, сообщает "Лента.ру".

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Специалисты рекомендуют сфокусироваться на приятном: подготовить с собой в самолет любимую книгу или запись интересного подкаста.

Можно выполнить простое психологическое упражнение: задержать взгляд на пяти объектах, потрогать четыре разных предмета, расслышать три разных звука, почувствовать два разных запаха и ощутить один вкус. Сконцентрировав внимание на органах чувств, человек может справиться со страхом и вернуться в реальность.

А если от заказа авиабилетов отделяет последняя капля страха, можно придумать себе поощрение за решимость. Подумать, что можно подарить себе после приземления, или где отпраздновать свой успех. Победу над аэрофобией, даже единичную, важно отметить.

Ранее барнаульские психологи рассказали, можно ли заесть стресс и тревогу вкусняшками.

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