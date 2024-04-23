Тревога отступает. Заболеваемость психическими расстройствами пошла на спад в Алтайском крае

Заболеваемость психическими расстройствами в Алтайском крае впервые за долгое время пошла на спад. Вскоре регион может приблизиться к общероссийскому уровню. Об этом заявил Владимир Нарожнов, главный врач психиатрической больницы им. Эрдмана.

Рано расслабляться

На Расширенном медицинском совете Владимир Нарожнов заявил, что общая заболеваемость психическими расстройствами в Алтайском крае начала снижаться. За прошедший год она составила 3241 человек в расчете на 100 тыс. населения, в то время как в 2022 году — 3,5 тыс. человек.

Такой показатель все еще превышает общероссийский уровень, но при положительной динамике он может сравняться с ним.

Между тем число пациентов, которых приняла психиатрическая больница им. Эрдмана, в 2023 году, наоборот, увеличилось на 9%. Диспансерное отделение посетили 154 846 человек. А круглосуточное и дневное лечение прошли 13 732 человека.

Психология.

В Алтайском крае, как и по всей Сибири, наиболее распространены расстройства непсихотического уровня, в частности депрессия, тревожность и неврозы. Они занимают порядка 70% от всех выявленных психических патологий. В 2022 году непсихотические расстройства диагностировали почти у 90 тыс. пациентов.

«Однако это не значит, что на Алтае люди больше остальных подвержены депрессии и тревожности, - отмечает заместитель главного врача психиатрической больницы Марина Вдовина. - Это свидетельствует о хорошей выявляемости данных расстройств».

Что касается других острых психозов или хронических психических расстройств, таких как шизофрения, то показатели не слишком отличаются от всероссийских и составляют всего 2-4%.

Депрессия. Девушка. открытые источники в интернете

Работа сообща

В своем докладе Владимир Нарожнов отметил, что хорошей выявляемости и лечению расстройств способствовали положительные изменения в работе больницы.

В первую очередь, дало свои плоды объединение больницы им. Эрдмана с психиатрическими клиниками Бийска, Рубцовска и Камня-на-Оби. В этих медучреждениях разработали единые подходы к диагностике и лечению пациентов. А также оптимизировали маршрутизацию пациентов и работу коечного фонда.

«Это позволило эффективно использовать материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы», - подчеркнул главврач.

Психология Freepic

Помимо этого в 2023 году в больнице им. Эрдмана открылось сразу два новых отделения. Это отделение первого психотического эпизода на 40 коек, где будут помогать людям, страдающим от болезней шизофренического спектра, вернуться в социум. А также дневной стационар «Клиника памяти», которая оказывает помощь лицам с мягким когнитивным снижением и начальными проявлениями деменции.

Среди других важных итогов прошлого года Владимир Нарожнов отметил:

организацию колл-центра и открытие кабинета медико-психологической помощи в барнаульском отделении на ул. Луговая;

открытие отделения для психосоциальной реабилитации на 25 коек в Бийске.

«Мы работаем, развиваемся, строимся. У нас увеличивается число молодых сотрудников, докторов, сейчас обучаем 9 ординаторов, а значит больница уверенно шагает в будущее», – подвел итоги совета главврач.

Клиника памяти в Барнауле Altapress.ru

Всего в больнице им. Эрдмана работают 1381 человек. Из них: врачей – 152; медицинских психологов – 50; среднего медицинского персонала – 348; младшего медицинского персонала – 243.

Планы

На текущий год у больницы не менее важные планы. Это реконструкции здания отделения для принудительного лечения специализированного типа в Барнауле. И капитальный ремонт здания женского отделения в Рубцовске и психиатрического стационара в Бийске.

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