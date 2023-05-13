Эксперт объяснил, почему майские жуки исчезли из российских городов

Энтомолог Сергей Ижевский рассказал, почему в этом году в российских городах наблюдают малое количество майских жуков, сообщает "Лента.ру".

По его словам, насекомые четыре года находятся в стадии личинки в почве. Только весной четвертого года он могут летать в виде жука. Именно поэтому "массовый лет" происходит раз в четыре года.

Он также отметил, что в этом году майских жуков будет немного. Специалист объяснил это тем, что тот самый "массовый лет" состоялся три года назад.

Он также добавил, что холод замедляет развитие насекомых. Тем не менее, они неизбежно выйдут из почвы вне зависимости от погоды.

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