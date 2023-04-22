23 апреля
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Жизнь

День Земли — 22 апреля. Вдохновляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Праздник День Земли имеет международное значение и является днем напоминания об экологических катастрофах, о том, что каждый человек может внести свой вклад в сохранение экологии на планете. Altapress.ru подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и смс.

Экология.
Экология.
СС0

Поздравления с Днем Земли в прозе

Если не хочется однажды встать перед необходимостью искать новый дом в дальних галактиках, уже сегодня нужно задуматься о том, как ужиться с планетой… В День Земли я поздравляю вас и желаю быть ее рачительными и мудрыми хозяевами наравне с другими людьми, а также, исполняя свое жизненное предназначение, не только построить дом и вырастить сына, но и посадить тысячу деревьев!

День земли. Для нас эти два слова совсем не пустые. Это день, когда мы можем поздравить с праздником нашу кормилицу и спасительницу — нашу землю. Мы благодарны ей за то, что можем существовать и заботиться о своем будущем и будущем своих последующих поколений. Спасибо тебе за все, наша родная земля.

Хороши небеса, прекрасны воды, но земля лучше всего, поэтому поздравляю с Днем земли тебя! И пусть для твоих недоброжелателей она будет липкой грязью и непроходимыми болотами, а для тебя будет щедрой денежной нивой, колосящейся золотыми сверкающими монетами, богатым садом с самыми крутыми плодами жизни! Стой на земле твердо и уверенно и не падай!

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

Поздравления с Днем Земли в стихах

Земля, планета голубая —
Это наш общий с вами дом.
Должны его оберегать мы,
Поддерживать порядок в нем.

Пусть День Земли напоминает:
Природу надо сохранять.
Ведь без нее нет нашей жизни,
Нельзя планету загрязнять!

В День Земли я хочу пожелать:
Постарайтесь ее сохранять
В чистоте и порядке простом,
Ведь планета — родной общий дом.

Чтобы радовать птицы могли,
Чтобы вкусными были плоды,
Чтоб вода нас мирила с жарой,
Чтоб дышать мог спокойно любой.

Земля, великая планета,
Мы — гости на ее просторах,
Беречь огромный дом наш этот
Нужно не просто в разговорах.

Не засорять моря и реки,
И фильтры ставить на заводах.
Пусть крепнет в каждом человеке
Ответственность за всю природу!

В барнальском дендрарии распускаются цветы и кустарники
В барнальском дендрарии распускаются цветы и кустарники
Олег Богданов

Поздравления с Днем Земли в смс

С Днем Земли! Она — наш дом.
Пусть уютно будет в нем.
Сбережем моря, леса,
Солнце, птичьи голоса,
Чистоту озер и рек,
Ведь в ответе человек
За свой дом, за красоту
И планеты чистоту!

В День Земли пожеланья просты —
Больше мира, тепла, доброты.
Берегите планету — наш дом.
Будет пусть всем нам радостно в нем.

Пора поздравить всю планету,
Об этом знают все на свете,
Забыть нельзя про дату эту.
Да, это мы за все в ответе!
Работать в праздник, спросишь, можно?
А в этот — можно, даже нужно!
Ведь сделать чище мир — не сложно!
Очистим этот мир мы дружно!
Когда Земля вздохнет свободно…
… мы знаем, она это может!
Работать в праздники — не модно,
Уборку сделать нужно все же!

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