День учителя - 5 октября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Желаем Вам всегда цвести

И каждым мигом наслаждаться,

С улыбкой знания нести,

Легко всех целей добиваться!



Пусть ценят Вас ученики,

Пускай коллеги уважают,

И пусть рабочие деньки

Вам только радость доставляют!

Учить детей — задача непростая.

Вы день за днем, усталости не зная,

Пытаетесь им что-то объяснить

И новому чему-то научить.



И труд ваш ежедневный незаметен,

Ленивы и трудны бывают дети.

Но вы, не унывая никогда,

Науки открываете врата.



Пускай на всех терпения вам хватит,

А за работу пусть достойно платят,

Здоровье не подводит никогда,

И будет благодарна ребятня!