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День учителя - 5 октября. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Вот и настал профессиональный праздник учителей, педагогов и классных руководителей — День учителя. Altapress.ru предлагает поздравить любимых наставников и предлагает поздравления в прозе, стихах и смс.

Учитель.
Учитель.
СС0.

Поздравления с Днем учителя в прозе

Поздравляю с Днем учителя! Я желаю Вам невероятных сил и громадного терпения, спокойствия души и бодрости духа, активной и успешной деятельности, высокого достатка и искреннего уважения, прекрасных идей и великолепных побед, личного счастья и крепкого здоровья, чудесного настроения и яркого света в жизни.

Поздравляю с Днем учителя! Пусть в нашей стране растут способные и послушные дети. Пусть благодаря Вашим стараниям они становятся сильными и целеустремлёнными учениками. Желаю Вам терпения, уверенности и сил, чтобы хватало на каждого из ребят. Желаю преподавательских успехов и наград. Желаю радостных свершений в жизни и сопутствующей удачи.

С Днем учителя, дорогие труженики-педагоги! У вас нелегкое призвание, требующее полной самоотдачи, терпения и таланта. Хочется не только в этот, а в каждый день благодарить вас за доблестный труд и желать вам всего самого наилучшего. Пусть у вас будет источник для восполнения сил, здоровья и вдохновения!

Поздравления с Днем учителя в стихах

Желаем Вам всегда цвести
И каждым мигом наслаждаться,
С улыбкой знания нести,
Легко всех целей добиваться!

Пусть ценят Вас ученики,
Пускай коллеги уважают,
И пусть рабочие деньки
Вам только радость доставляют!

Учить детей — задача непростая.
Вы день за днем, усталости не зная,
Пытаетесь им что-то объяснить
И новому чему-то научить.

И труд ваш ежедневный незаметен,
Ленивы и трудны бывают дети.
Но вы, не унывая никогда,
Науки открываете врата.

Пускай на всех терпения вам хватит,
А за работу пусть достойно платят,
Здоровье не подводит никогда,
И будет благодарна ребятня!

Учитель знает свое дело —
Нести в мир знаний яркий свет.
Так ненавязчиво, умело
Способен детям дать совет.

И в этот день, по праву важный,
Желаем море вам цветов.
«Спасибо» вам пусть скажет каждый,
Кому вы дарите любовь.

Счастливых вам минут, успеха,
В карьере — взлета и побед.
Восторга, мира, солнца, смеха,
Чудесной жизни, долгих лет!

Поздравления с Днем учителя в смс

Сегодня отмечаем
Мы праздник всей страной,
Учителям желаем
Удачи неземной,
Пусть солнышко над вами
Сияет круглый год,
Любви, здоровья, счастья
И жизни без хлопот!

Быть учителем непросто,
Это очень тяжкий труд.
Ведь не зря они так часто
В школу мам и пап зовут.

Вам — учеников послушных,
Благодарных учениц.
Ставьте чаще им «пятерки»
И поменьше «единиц».

День учителя пусть дарит
Веру в чудо и добро,
Перспективы удивляют,
А в душе живет тепло!

Вам открытий новых — море,
Пусть число их поражает,
Жизнь желания исполнит,
А глаза всегда сияют!

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