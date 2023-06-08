День социального работника - 8 июня. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем социального работника в прозе
Ваше доброе сердце, крепкие нервы, желание помогать нуждающимся — безграничны! Ваше каждое сказанное доброе слово — это как лекарство от любых невзгод. Живите счастливо, не унывайте, пусть благополучие царит в вашем доме всегда!
Труд социального работника — тяжел и требует очень большой ответственности. Я желаю, в первую очередь, терпения и внимательности. А чтобы после работы ждал приятный заслуженный отдых, в кругу семьи и самых любимых. Спасибо Вам за труд!
Желаю терпения и душевного равновесия. Желаю доброты души и отрады сердца. Желаю профессионализма в работе и уверенности на жизненной платформе. Пусть ничто не раздражает. Пусть никто не огорчает. Пусть каждый день будет успешным и счастливым. С Днем социального работника.
Поздравления с Днем социального работника в стихах
Соцработник очень нужен —
Нести радость в каждый дом.
Пусть же в коллективе дружном
Протекает день за днем!
Будет толк нести работа,
Чтобы путь твой трудовой
Был весь из успехов соткан,
Благодарности людской.
Свою нужность ощущая,
Все старательней трудись,
Чтобы премия большая
Ворвалась вдруг в твою жизнь!
Вся наша жизнь полна проблем различных,
И, неизменно, помощь всем нужна,
Но с добрым сердцем соцработник лично
Дела вершит, порой и допоздна.
Никто не обделен его заботой,
Услуги всем оказаны вполне,
Ведет сотрудник нужную работу
На альтруизма значимой волне.
Без соцработника больные все скучают,
Пенсионерам тоже тяжело,
Так путь эта работа процветает,
Рассчитывал чтоб каждый на тепло!
Социальный наш работник,
С праздником от всей души,
Пожелаем мы здоровья,
Пусть исполнятся мечты!
Чтобы радость и удача
Были рядышком с тобой,
Чтоб росла твоя зарплата,
Частой премии большой!
Чтобы было вдохновение
На работу приходить,
Принимать людей с вопросом,
И решение находить!
Поздравления с Днем социального работника в смс
Ты соцработник идеальный,
Добро всегда в тебе живет!
И пусть тебе труд социальный
Лишь радость каждый день несет!
Пусть платят за твое призвание
Достойно лишь у нас в стране!
И пусть за все твои старания
Вернется все добро вдвойне!
В сфере вашей социальной
Мы желаем понимания
Да терпения, везения
И приятного общения.
Плюс, конечно, уважения,
Добрых слов от населения.
С днем соцработника поздравляем
И много успехов во всем пожелаем!
Ты у нас работник социальный,
Помощи твоей так люди ждут!
Трудишься ты профессионально,
Помогаешь людям там и тут!
Я желаю чаще улыбаться,
За мечтою воплощать мечту,
И своей работой наслаждаться,
Ведь ты даришь свет и доброту!