9 июня
﻿
Жизнь

Всемирный день бега - 7 июня. Спортивные поздравления в прозе, стихах и смс

Каждую первую среду июня по всему миру отмечают День бега - Global Running Day. Он объединил спортсменов разных стран с 2009 года и зародился в США. Altapress.ru рассказывает историю праздника.

Легкая атлетика, бег.
Легкая атлетика, бег.
CC0

Поздравления с Днем бега в прозе

От всего сердца желаю богатырского здоровья, спортивных успехов и неиссякаемого второго дыхания. Пусть каждый день будет наполнен новыми достижениями, рекордами и победами. Всегда добивайся высот, будь собой, развивайся и совершенствуйся. Терпения, удачи и оптимизма во всех твоих начинаниях. Пусть фортуна следует за тобой по пятам.

Поздравляю с днем бега! От чистого сердца желаю всего наилучшего. Пусть вся твоя жизнь будет полна счастья, здоровья и новых спортивных достижений, пусть каждый день приносит радость и позитив. Желаю тебе никогда не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым успехам.

Дорогой ты наш спортсмен! Поздравляем тебя! Желаем тебе новых достижений, успеха, здоровья и легких тренировок. Пусть твое трудолюбие и упорство всегда приносят тебе желаемый результат и выводят тебя на высший уровень. А наградой пусть будет тебе сила духа, здоровье и красота.

Третий полумарафон и праздник бега «Горный ЗаБег»
Третий полумарафон и праздник бега «Горный ЗаБег»
Фото: Антон Сивов

Поздравления с Днем бега в стихах

Пусть будет всё о чем мечтаешь,
Высокий самый пьедестал,
Победы, кубки, достижения,
И ты великим самым стал!

Ведь спорт с тобою в твоей жизни,
Как воздух, солнце и вода,
Живи и занимайся спортом —
Сегодня, завтра и всегда!

В спорте чтоб достичь побед,
Нужны сотни тренировок.
Тебе равных в этом нет,
Ты силен, отважен, ловок!

Но сейчас пришла пора,
Просто сделать передышку,
Поздравления с утра
Принимать, надев улыбку!

Набирайся новых сил,
Бей спортивные рекорды,
Чтобы каждый день твой был
Все успешней год от года!

Бей рекорды, ставь свои, целей достигай,
Никогда и ни за что, рук не опускай.

Пусть успех с тобой всегда, за руку идет,
И удача не подводит, двигайся вперед!

Пусть здоровье крепкое будет у тебя,
И поддержкой верною, станет вся семья.

Полумарафон «Горный за бег».
Полумарафон «Горный за бег».
Фото предоставлено организатором забега

Поздравления с Днем бега в смс

Только лучших достижений,
Только правильных побед
В день бега пожелаю
Я вперед на много лет.

Пусть здоровье будет крепким,
Воля твердой, как алмаз,
И в любом соревнованье
Ты покажешь высший класс!

Настроя боевого
Желаю я тебе!
Удачи и задора,
Везения в судьбе.

Идти к большим высотам,
Держать свой ориентир,
Не знать победам счета,
Любить прекрасный мир!

Побеждай и бей рекорды,
Достигай высот всех в спорте!
Перспектив больших, успеха,
Первым к финишу доехать,
Добежать, дойти желаю.
С днем бега поздравляю!
Будь здоров и энергичен,
Счастлив и оптимистичен.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость