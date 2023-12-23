26 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Жизнь

День Ростехнадзора - 23 декабря. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

День Ростехнадзора отмечают в России 23 декабря. В этот день Петр I подписал указ об учреждении специальной службы — Берг-коллегии, которая осуществляла контроль качества продукции и безопасности самих производств. Altapress.ru предлагает поздравить специалистов Ростехнадзора с их профессиональным праздником.

Букет, цветы, тюльпаны.
Букет, цветы, тюльпаны.
СС0

Поздравления с Днем Ростехнадзора в прозе

Хочу от всей души поздравить с Днем Ростехнадзора и пожелать высокого качества работы и верных проверок, чёткого контроля и успеваемости во всех делах, обеспечения надлежащей и безопасной деятельности, высокого уважения и почёта, личного благополучия и достатка.

Поздравляю с Днём Ростехнадзора и пожелать хочу уверенности в своих силах и отменного контроля за качеством, внимательности и ответственности, уважения и верных решений, успешной деятельности и благополучия, доброй удачи, крепкого здоровья и достатка.

Пусть правят миром ГОСТы, пусть никому не удается отклониться от стандарта. Поздравляю с Днем Ростехнадзора и хочу пожелать в жизни высококачественных товаров, чувств, эмоций, успехов и друзей. Путь ни в работе, ни на личном фронте не будет недочётов, ошибок и забракованных дел.

Поздравления с Днем Ростехнадзора в стихах

Ростехнадзор — важнейший орган.
Надзор свой чтоб осуществлять,
Он при Петре еще был создан
За производством наблюдать.

Чтоб безопасность соблюдалась
Любых технических работ,
И чтобы люди не страдали
И чтоб нормально жил завод.

На страже правил этих важных
С далеких лет и до сих пор
Поставлен честный и отважный
Надежный щит — Ростехнадзор.

Сегодня праздник отмечает
Любимый наш Ростехнадзор.
За безопасностью в работе
Суровый он ведет дозор.

Я всем сотрудникам желаю
Работу славную любить,
Экологическим высоким нормам
Всегда уверенно служить.

Желаю славной вам зарплаты,
Удачи, счастья и добра,
Успехов новых, понимания,
Здоровья, мира и тепла.

В День Ростехнадзора
Сотрудникам желаю
Зарплаты всем огромной,
Везения без края!

В работе повышения
И чёткого контроля,
К высоким достижениям
Все подобрать пароли!

Успехов сногсшибательных
И будней безопасных,
И пусть вас обязательно
Волной накроет счастье!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Поздравления с Днем Ростехнадзора в смс

Ростехнадзор страну хранит,
За безопасностью следит,
Все о здоровье нашем знает,
И вредных дел не допускает.

Желаю в доме мира, счастья,
И не коснутся вас ненастья,
Здоровья вам, любви, тепла,
И будет ваша жизнь светла!

С Днем Ростехнадзора поздравляю,
Желаю счастья вам, друзья,
Ваш труд бесценен — всем известно
И нам без вас никак нельзя.

Пусть будет чистой, безопасной
Среда, что окружает нас,
Желаю, чтоб запал в работе
У вас, ребята, не погас.

С праздником Ростехнадзора!
От внимательного взора
Не укроется вовек
Нарушитель-человек!

Вам желаем счастья много,
Жизни славная дорога
Пусть к успехам лишь ведет,
Опыт вас не подведет!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость