День Ростехнадзора - 23 декабря. Душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Ростехнадзор — важнейший орган.

Надзор свой чтоб осуществлять,

Он при Петре еще был создан

За производством наблюдать.



Чтоб безопасность соблюдалась

Любых технических работ,

И чтобы люди не страдали

И чтоб нормально жил завод.



На страже правил этих важных

С далеких лет и до сих пор

Поставлен честный и отважный

Надежный щит — Ростехнадзор.

Сегодня праздник отмечает

Любимый наш Ростехнадзор.

За безопасностью в работе

Суровый он ведет дозор.



Я всем сотрудникам желаю

Работу славную любить,

Экологическим высоким нормам

Всегда уверенно служить.



Желаю славной вам зарплаты,

Удачи, счастья и добра,

Успехов новых, понимания,

Здоровья, мира и тепла.