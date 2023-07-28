28 июля
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Жизнь

День пиарщика - 28 июля. Креативные поздравления в прозе, стихах и смс

День PR-специалиста отмечают в мире 28 июля. Altapress.ru подготовил крутые поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Смартфон. Ноутбук. Работа, обучение.
Смартфон. Ноутбук. Работа, обучение.
СС0

Поздравления с Днем пиарщика в прозе

Поздравляю с Днем PR-специалиста и от чистого сердца пожелать хочу уникальных возможностей и потрясающих идей, высокой репутации и невероятных успехов в деятельности, блестящих замыслов и светлой удачи, ярких эмоций и верного счастья.

Вы точно знаете, как сделать популярным все на свете, трудитесь не покладая рук над рейтингами, день за днем предлагаете все новые и новые пиар-проекты. Так пусть же Вы сами в день пиарщика получите положенную славу и популярность, которая впоследствии принесет достойный пассивный доход.

В День пиарщика желаю много творческих идей, позитивного настроя, бесконечного вдохновения! Пусть итогом всех задумок станет неизгладимое впечатление, а подход к работе будет примером для остальных. Успехов и реализации планов!

Смартфон. Работа, обучение.
Смартфон. Работа, обучение.
СС0

Поздравления с Днем пиарщика в стихах

Пиарщик — это ведь призванье,
Заняться этим могут далеко не все.
Тут нужен опыт, вдохновенье, знанья,
Подвластно это всё тебе.

Так, принимай же поздравленье!
Пускай в делах все будет хорошо,
Работе пусть сопутствует везенье,
А в сердце разгорается тепло.

Сегодня пиарщик в особом ударе,
Он все, что угодно, для вас «пропиарит» —
Любые изделья, любую конструкцию,
Чтоб люди у вас покупали продукцию.
Нелегкое дело, конечно — пиар,
Для этого нужен особенный дар,
Вникнуть во все и во всем разобраться,
Чтоб не смогли конкуренты пробраться!
И в этот июльский прекрасный денек
Пиарщику мы посвятим поздравок!

Ты аналитик, андеррайтер, ассистент.
Умеешь управлять, использовать контент,
Пиарить, мониторить, прессовать,
И верные решенья принимать.
Сегодня день пиарщика — и вот
Час беззаботного веселья настаёт.
Танцуй, скачи, и помни: для коллег
Не супервайзер ты, а просто человек.
Удачи, счастья, креатива! Чтобы и умно, и красиво!

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Поздравления с Днем пиарщика в смс

Ты пиарщик первоклассный,
Ты в рекламе спец большой.
Пусть купюры ежечасно
В твой карман текут рекой.

Своей речью безупречной
Подберёшь ключи к сердцам,
Чтобы по карьере вечно
Мчать к высотам без конца!

Ты распиаришь, что угодно,
Кого угодно очень просто!
Живи счастливо, беззаботно,
В карьере я желаю роста,
Чтобы всегда твоя зарплата
Неутомимо шла лишь вверх!
Живи роскошно и богато,
Пусть ждет тебя во всем успех!

Чтоб фантазия играла,
Прямо в точку попадала.
Чтоб нашлись всегда слова,
В которых грамотность важна.

Чтобы все были в шоке от пиара.
Даже самая звездная пара.
Чтоб рядом была удача
И высоченная зарплата.

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