Народные приметы на праздник Дозоры. Можно ли работать 27 июля

27 июля - народный праздник Дозоры и церковный день памяти преподобного Никодима Святогорца. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на праздник Дозоры

Жатва и покос закончены или подходили к концу, и потому было принято следить за урожаем и полями, выходить на дозоры. Поля и собранный урожай охраняли не только от людей, которые могли покуситься на чужое добро, но и от злых духов.

Считалось, что само присутствие человека, который выходит на дозор или патрулирует поле, уже само по себе может отпугнуть нечисть. Но она все еще оставалась опасной, когда человека не было рядом - ночью и в непогоду.

В старину считали, что нечисть может принять любое обличье. На полях она может появляться в виде птицы или животного. Смотрели и за вихрями, так как, по поверьям, в таком вихре таится нечистая сила — если метнуть в него нож, то он тут же исчезнет.

Поля человеку помогает защищать Полевик. Для этого его всячески задабривали, обращались к нему с просьбой, оставляли угощение — горшочек каши.

Был и особый ритуал — сохранять несжатым один пучок ржи (самый последний), повязывая его лентой, а у последней полосы жатвы оставлять полевому духу горшок каши из того злака, который рос на данном поле.

Не только от человека и бесов защищали поля дозорные, но также и от непогоды. В это время погода становилась переменчивой. Сильные ливни, ветры и другие погодные напасти могли навредить, потому люди постоянно находились рядом, чтобы вовремя принять меры.

Гроза в Барнауле 25 июля. Александр Костюхин

Что нельзя делать на праздник Дозоры

Нельзя подходить к животным - сегодня под видом всякой живности скрывается нечистая сила, которая может навредить. Животное может завести человека в непроходимое болото, глухое или опасное место.

Нельзя стоять против ветра, идти ему навстречу — может выдуть из человека удачу. Но если в последнее время постоянно преследуют неудачи, беды и несчастья - нужно наоборот стараться идти против ветра, чтобы он выдул все невзгоды, темное и нехорошее.

Нельзя приносить домой найденные деньги. Ими деньгами нужно подмести порог, после чего потратить их — купить еду, вещи, часть отдать нуждающимся — тогда найденные деньги пойдут в прок. Иначе они привлекут в дом бедность.

Нельзя выбрасывать остатки еды - лучше отдать их домашним, уличным или диким животным, скормить птицам.

Если совершается покос, жатва, сбор урожая в садах и на огородах, нельзя срезать последний пучок или сноп, срывать последнюю ягоду, фрукт, овощ. Существует традиция последние продукты урожая оставлять нетронутыми, как угощение для духов покровителей места, то есть для Полевика или Дворового.

Если гремит гром, пришла гроза, нельзя оставлять открытыми окна — злой дух может в дом залететь.

Гроза в Барнауле 25 июля. Александр Костюхин

Приметы на 27 июля

Идет дождь — будет лить еще семь дней.

Чайки на воде плавают — к хорошей погоде.

Резкий гром — к затяжному и сильному ливню.

Глухой раскат грома — к небольшому и непродолжительному дождю.

Гром гремит продолжительное время, но дождя нет — стоит ожидать град.

Края у кучевых облаков стали лохматиться — погода испортится.

Теплый день без осадков — к сухой осени.

Вечером летает много летучих мышей — к жаре.

Ливень — будет много грибов.

Ночное небо чистое, с яркими звёздами — солнечная погода простоит до самой осени.

Жара — к богатому урожаю.

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