День работника торговли - 22 июля. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

С днем торговли поздравляю,

И желаю не болеть,

Сил и крепкого здоровья,

Непременно богатеть!



Чтобы было настроение

В зал торговый выходить,

И с веселою улыбкой

Торговать всегда любить!



Пусть шуршат купюры шумно

И монеточки звенят,

Сил, везения, вдохновения,

И, конечно же, добра!

Пусть товар у вас будет отличным,

Очень свежим, с ценою привычной.

За вашу улыбку — улыбки в ответ

Дарят покупатели, ссор вовсе нет.

Работу оценит директор большой,

А значит, и премия не за горой!

Всегда выходные спокойно текли,

От смены чтоб вы отойти бы могли.

Крепкой вам семьи, коллег отличных!

Радоваться счастью в жизни личной!

Удачи и подарков самых необычных!