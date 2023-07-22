День работника торговли - 22 июля. Красивые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем работника торговли в прозе
С Днем работников торговли России. Хочу пожелать высокой прибыли круглый год, терпения, выдержки и бравых сил с понедельника по понедельник, большой удачи в каждом деле, взаимопонимания с каждым человеком, повстречавшемся на торговом пути, а еще — здоровья, благополучия, успехов в работе и счастья в семье.
В день работника торговли желаю со всех сторон доходов и прибыли сверх нормы. Пусть жизнь наполнена будет счастливыми днями, весёлыми моментами, крепким здоровьем, уважением и благодарностью окружающих, приятными событиями и постоянной удачей.
Хочется пожелать доброжелательных клиентов, чтобы рабочий день начинался с улыбки, а люди были понимающими и отзывчивыми! Достойной оплаты труда, получать удовольствие от рабочего процесса и удачи не только в рабочих делах, но и семейных! Чтобы всё ладилось и получалось!
Поздравления с Днем работника торговли в стихах
С днем торговли поздравляю,
И желаю не болеть,
Сил и крепкого здоровья,
Непременно богатеть!
Чтобы было настроение
В зал торговый выходить,
И с веселою улыбкой
Торговать всегда любить!
Пусть шуршат купюры шумно
И монеточки звенят,
Сил, везения, вдохновения,
И, конечно же, добра!
Пусть товар у вас будет отличным,
Очень свежим, с ценою привычной.
За вашу улыбку — улыбки в ответ
Дарят покупатели, ссор вовсе нет.
Работу оценит директор большой,
А значит, и премия не за горой!
Всегда выходные спокойно текли,
От смены чтоб вы отойти бы могли.
Крепкой вам семьи, коллег отличных!
Радоваться счастью в жизни личной!
Удачи и подарков самых необычных!
Всем работникам торговли
Разрешите пожелать
Замечательных условий,
Чтоб товар свой продавать.
Чтоб клиент был не капризен,
Чтоб хотелось и моглось,
Неприятных чтоб сюрпризов
Получать не довелось.
С настроеньем быть, с наваром
И держать по ветру нос,
И на ваши чтоб товары
Постоянный был бы спрос.
Поздравления с Днем работника торговли в смс
С Днем торговли поздравляю!
Процветать, расти желаю.
Каждый день пускай народ
Умножает ваш доход.
Больше в жизни позитива,
Вдохновения, креатива.
В личной жизни счастья вам,
Исполнения — мечтам!
Поздравляю с днем торговли,
Счастье жизнь пускай наполнит,
Будет каждый день чудесным,
Интересным, а не пресным!
Пусть приносит вам работа
Много радостных эмоций,
Шестизначную зарплату,
Чтобы жить всегда богато!
В День работника торговли
Пожелаю настроенья,
Покупателей хороших,
Креатива проявленья.
И успешная карьера
Пусть ведет всегда вперед,
Чтоб доход приумножался
От ответственных работ.