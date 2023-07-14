День смородины и еще 5 необычных праздников, которые отмечают 14 июля

День смородины. Это праздник дачников, садоводов и просто ценителей вкусных ягод. В честь праздника проводятся ярмарки и фестивали. На древнерусском языке глагол «смородить» означал «источать очень сильный аромат».

Смородина. freepik.com/nikitabuida

Праздник хаоса и беспорядка. В англоязычной среде этот необычный праздник известен, как Pandemonium Day. Слово Pandemonium известно человечеству еще с библейских времен.

С латинского языка оно переводится, как беспорядок, смятение и столпотворение. Pandemonium Day во многих странах вызывает настороженность, так как ассоциируется с силами зла. Но есть и другая точка зрения, согласно которой этот праздник призван напомнить миру, что Господь создал мир из хаоса и беспорядка.

Обувь. freepik.com/Freepik

Праздник стельки. 14 июля во всем мире отмечают праздник такой незаменимой вещи, как обувная стелька Мы не замечаем ее при ношении обуви, однако именно она обеспечивает нам комфортную ходьбу в течение дня.

День придумывания 27 слов на букву О. А сколько слов на букву О вы можете придумать? Зачем отмечать этот оригинальный праздник и кто вообще его придумал, история умалчивает, но он необычный и веселый.

Китовые акулы Okinawa Churaumi Aquarium on the English Wikipedia

День осведомленности об акулах. Праздник создан для повышения осведомленности людей о роли, которые выполняют акулы в экосистеме планеты. Их считают санитарами океана и в то же время их положение весьма уязвимо, что негативно сказывается на популяции акул.

Для сохранения этих рыб людям необходимо преодолеть предубеждения и негативные стереотипы.

Международный день небинарных людей. Праздник широко отмечается в Америке и Европе. Небинарный человек – это персона, которая не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.