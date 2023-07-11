День шоколада - 11 июля. 20 интересных фактов о самом популярном лакомстве в мире

- При регулярном употреблении шоколада до 40% снижается риск болезней сердечно-сосудистой системы.
- Даже маленький кусочек продукта способен разогнать депрессию за счет повышения выработки серотонина.
- Эксперимент, проводимый в течение 60 лет, доказал, что введение продуктов с какао-бобами в регулярное меню продлевает жизнь.
- Английские исследователи доказали, что даже маленький кусочек шоколадной плитки помогает успешнее решать головоломки и математические задачи.
- Чашка какао способна успокоить снять воспаление верхних дыхательных путей, усмирить кашель.
Горячий шоколад.
2gis.ru/barnaul
- Страны, где традиционно употребляют больше шоколад, дали миру большее количество лауреатов Нобелевской премии.
- Какао-бобы относятся к мощным афродизиакам, этот факт является поводом для исследований.
- После проведенного масштабного эксперимента, когда мужчины на протяжении 10 лет съедали 63 г шоколадки в неделю, подтвердилась теория снижения вероятности инфарктов на 17%.
- Итальянскими учеными доказано, что старики, не страдающие слабоумием, любили с молодости есть много шоколадных плиток.
- Исследования ученых не подтвердили прямой зависимости между употреблением шоколада и появлением гнойничковых высыпаний на коже.
Горячий шоколад.
ССО.
- Употребление темного шоколада обостряет зрение людям, живущих в регионах с неблагоприятным климатом.
- Какао содержит белок и углеводы, помогает моментально восстанавливаться организму после физических нагрузок, повышают выносливость спортсменов.
- Масло какао плавится при температуре 34℃, поэтому качественная плитка сразу будет таять на языке. Процесс таяния на языке приводит к более яркому ощущению радости, чем поцелуй влюбленных.
- Какао-деревья растут 200 лет, а плодоносят лишь четверть века. Для производства 10 шоколадных плиток понадобится снять с дерева годовой урожай.
- В процветании цивилизации Майя бобы какао сыграли огромную роль. Они выполняли функцию торговой валюты. Товары имели эквивалент в единицах бобов. За покупку раба надо было выложить 100 бобов.
Шоколад.
Открытые источники.
- На языке Майа шоколад означает «горькая вода».
- В природе существует более трехсот вкусовых свойств и более четырехсот ароматов какао.
- В производстве шоколада занято около 50 млн человек во всем мире.
- Мексиканские целители-курандеросеры лечат какао многие болезни. В этой стране пьют горячий шоколадный напиток, чтобы избежать укусов насекомых.
- Человеку надо съесть очень большое количество шоколадного продукта, чтобы почувствовать себя плохо. Доказанный печальный факт, что некоторым животным достаточно малой дозы для летального исхода. Категорически нельзя кормить шоколадом собак, кошек, домашних грызунов даже если они выпрашивают «вкусняшку».