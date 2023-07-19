Праздник клюканий и День без купальников. Какие необычные праздники отмечают 19 июля

Праздник клюканий
Пока одни пользователи в интернете считают, что это праздник в честь клюквы, другие толкуют слово «клюкать», как «падать», «ударяться».
Например, когда человек, засыпая в неудобной позе, то и дело роняет голову. Еще некоторые связывают название праздника со словом "наклюкаться" - напиться.
День пирожков с малиновым вареньем
Этот праздник отмечают в честь ароматных, только что испеченных пирожков с вареньем.
19 июля обязательно нужно навестить своих близких и выпить с ними чая с этим сладким лакомством.
День без купальников
Организаторы праздника призывают людей отбросить стыдливость, почувствовать гармонию с природой и провести целый день на пляже без купальника.
По традиции отмечающие посещают специальные морские и речные пляжи, на которых официально разрешено полное оголение.
День новых друзей.
Этот праздник побуждает людей завязывать новые знакомства, чтобы расширить привычный круг общения.
Цель этого дня - напомнить людям о важности человеческой дружбы.