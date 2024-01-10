Поздравляем с Днем инженера-механика всех, имеющих отношение к этой профессии! У вас золотые руки и ясный ум. Мы восхищаемся вашей ловкостью и вашими навыками. Будьте здоровы, счастливы. Пусть в работе дела всегда идут в гору, пусть дом будет полной чашей добра, радости и богатства!

Поздравляем всех инженеров-механиков с их профессиональным праздником. Вы — выдающиеся трудяги и гении, способные заставить работать набор бесполезных самих по себе вещей. Так что с праздником вас, оставайтесь всегда такими же талантливыми, потому что без вас нам не справиться.