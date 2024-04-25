Милая, родная доченька поздравляю тебя с Днем дочери! Ты мой лучик света, моя гордость, мое солнышко, моя душа. Я желаю тебе, чтобы в жизни ты не знала трудностей и проблем. Пусть у тебя все сложится так, как ты задумала. Оставайся такой же красивой, уверенной в себе, влюбленной в эту жизнь. Желаю, чтобы твой внутренний огонь всегда горел очень ярко.

Девочка моя! Ни для кого не секрет, что для меня ты и день, и ночь, и свет, и воздух, моя радость и гордость, моя жизнь и мое сердце. Я не устаю молить Бога, чтобы он приготовил для тебя самую светлую судьбу, чтобы Он не позволил бедам и горю войти в твою жизнь. Я не устаю благодарить Бога за то, что Он сделал мне такой подарок, который имеет мои глаза и папину улыбку. Будь всегда здорова и счастлива, моя родная. С Днем дочери!

С днем дочери вас поздравляю! Пусть ваш светлый ангелочек живет в любви и материнской заботе. Доченька в семье — это нежный поцелуй Бога! Желаю вам необъятного семейного счастья, горы радости и смеха в доме. Будьте полны гордости за любимую девочку и передавайте ей самое лучшее, что есть в вашем сердце.