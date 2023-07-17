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Жизнь

День арбитражного управляющего - 17 июля. Серьезные поздравления в прозе, стихах и смс

День арбитражного управляющего отмечают 14 июля. Altapress.ru подготовил яркие поздравления в стихах, прозе и смс.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Поздравления с Днем арбитражного управляющего в прозе

Поздравляю с Днём арбитражного управляющего. Желаю без лишних хлопот и стрессов выполнять свою работу безупречно, желаю уверенно и смело расправляться с банкротами и их долгами, желаю с интересом и азартом трудиться, жить и, конечно же, мечтать.

Поздравляю с Днем арбитражного управляющего и от души желаю терпения и силы, смекалки и удачи, упорства и настойчивости, уверенности и неиссякаемого потока достойных идей. Пусть всегда будет безупречен твой талан в делах банкротства, пусть каждая проблема как деятельности, так и жизни решается легко, красиво и успешно.

С Днем арбитражного управляющего! Желаю всегда в работе правильных поступков, пусть честность будет всегда на первом месте, а человеческие качества всегда будут ценными и важными. Поздравляю!

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Поздравления с Днем арбитражного управляющего в стихах

Ваша сложная работа
Ежедневно всем нужна!
Воскресенье иль суббота —
А у вас дела, дела...

Стрессы, нервы — как непросто
Разбирать дела, долги;
Сколько каверзных вопросов
Ждёт на этом вас пути!

Вам желаем, чтоб спокойно
Вы решали все дела!
И зарплата чтоб достойной,
Высоченною была!

Непроста работа ваша,
Каждый день у вас — цейтнот!
В праздник ваш желаю счастья,
Пусть ничто вас не берет.

Путь приносит дело прибыль,
Платит по долгам клиент,
Находить желаю в буднях
Вам для радости момент.

Счастья вам, побед красивых,
Бодрость духа не терять,
Чтить закон, любить работу,
Никогда не унывать.

Ты сильный и смелый человек,
Берешь ситуацию в руки.
Ответственность — твой конек,
Любого возьмешь на поруки.

И пожелать в твой день хочу:
Побольше опыта набраться,
Чтобы смог с любой задачей,
Ты прекрасно управляться.

Хочу еще в твой день желать
Я — много оптимизма,
На все невзгоды — наплевать,
Поменьше педантизма!

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Поздравления с Днем арбитражного управляющего в смс

Арбитражный управляющий —
Нелегкая работа,
С банкротством разобраться —
Вот главная забота.

Желаю в праздник твой
Зарплаты нереальной,
А счастье в жизни будет
Пускай феноменальным.

Твоё призванье — арбитраж,
Профессия солидная,
Пусть мощный опыт дарит стаж,
И все тебе завидуют.

И сотни уникальных дел
Вести пусть получается,
Чтоб кошелёк твой не пустел,
И дух пусть закаляется!

День сегодня тех, кто носит
Титул зазывающий.
Праздник арбитражного, ого!
Управляющего.

Всем желаю, вам друзья,
Взлета непременного.
Пусть работа будет в кайф,
Роста вам карьерного.

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