Дачникам посоветовали закопать бутылку в грядку для полива. Зачем это нужно

Надо взять пятилитровую пластиковую бутылку. Важно, чтобы горлышко и крышка выглядывали на поверхность. А перед поливом нужно открутить крышку и направить поток воды в горлышко, рассказала ученый-агроном Анастасия Коврижных, пишет "БелНовости".

Смысл

Это обеспечит поступление воды гораздо глубже. И почва станет напитываться влагой, тем самым обеспечивая благоприятное развитие культур с глубокой корневой системой. И садоводов ждет богатый урожай.

Ранее дачников призвали посыпать грядки пылью для богатого урожая клубники.

В помощь — табачная пыль.

Это делать надо ранней весной — когда сходит снег. Для подкормки рекомендуется приготовить смесь из натуральных сухих удобрений.

Табачная пыль — природное средство для борьбы с различными вредителями. Она также эффективно удобряет почву. Двух литров табачной пыли хватит для трех клубничных грядок.

Также о секретах самой популярной ягоды рассказал эксперт.

Много лет ее называли «Викторией» — по названию одного из сортов. Очень часто дачники зовут сладкую ягоду клубникой. На самом деле — это земляника садовая, ананасная или крупноплодная. Это самая хлопотная в выращивании, но самая любимая ягода садоводов и покупателей.

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