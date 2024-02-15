Большая дорога. Как автомобилисту правильно двигаться по федеральным автомобильным дорогам

Федеральные автодороги жизненно необходимы для экономического развития. Через Алтайский край проходят три дороги федерального значения: Р-256 «Чуйский тракт», А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» и А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан». Разберем вместе с региональной Госавтоинспекцией, как правильно передвигаться по автодорогам, чтобы не попасть в ДТП и не получить штраф.

Статистика

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, 5 февраля 2024 года на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП. Пассажир автомобиля погиб на месте ДТП.

Еще одна смертельная авария произошла 20 января 2024 года на автомобильной дороге А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан». В результате выезда водителя на встречную полосу, столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли и три получили ранения.

На трассе А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» 12 января 2024 года также произошло столкновение двух легковых автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал.

На примере последних происшествий Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно осторожными и внимательными и советует ознакомиться с правилами, которые могут спасти жизнь водителю, и пассажирам.

Через Алтайский край проходят три дороги федерального значения. Фото: Анна Зайкова.

Начало движения, маневрирование

Перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления. При выполнении маневра не должно быть опасности для движения и помех для других участников дорожного движения.

При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.

Поворот должен осуществляться так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей автомобиль не оказался на стороне встречного движения.

Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его можно производить с правой обочины. При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

Необходимо помнить, что разворот запрещается:

на пешеходных переходах;

в тоннелях;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах;

в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

в местах остановок маршрутных транспортных средств.

Использование крайней левой полосы

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу встречного движения.

Согласно пункту 9.3 ПДД РФ, на дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, где средняя используется для движения в обоих направлениях, можно выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещено.

А пункт 9.4 Правил дорожного движения говорит о том, что вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 «Автомагистраль» или 5.3 «Дорога для автомобилей» или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

При интенсивном движении, когда все полосы заняты, менять направление разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн — только для поворота налево или разворота.

Скорость движения и обгон

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, при этом учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением, — отмечают инспекторы. В случае возникновения опасности водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства.

В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч.

Вне населенных пунктов разрешается движение:

мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;

автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, — не более 90 км/ч, другим автобусам — не более 70 км/ч;

легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не более 60 км/ч;

автобусам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.

Водителю запрещается:

превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства;

превышать скорость, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве;

создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью;

резко тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП.

Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе он не создаст опасности для движения и помех другим участникам.

Через Алтайский край проходят три дороги федерального значения. Фото: Анна Зайкова.

Согласно пункту 11.2 ПДД РФ, водителю запрещено выполнять обгон в случаях, если:

автомобиль, движущийся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

следующее за ним транспортное средство начало обгон;

по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями (пункт 11.3 ПДД РФ).

Необходимо помнить, что обгон запрещен:

на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

на пешеходных переходах;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Остановка и стоянка

Остановка и стоянка отличаются своей продолжительностью. Остановка автомобиля — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут (допускается увеличение времени, если производится посадка или высадка пассажиров, а также загрузка или разгрузка автомобиля), а стоянка — на время более 5 минут (причины здесь могут быть не связаны с посадкой и высадкой пассажиров или загрузкой и разгрузкой автомобиля). Об этом говорится в пункте 1.2 ПДД РФ.

Остановка и стоянка разрешаются на правой стороне дороги, на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края.

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки).

Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и других целей вне населенного пункта возможна только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги (пункт 12.3 ПДД РФ).

Исходя из пункта 12.4 ПДД РФ, остановка запрещается:

на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними;

на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

на проезжей части вблизи опасных поворотов при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части;

ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных соответствующей разметкой, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси;

в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов;

на полосе для велосипедистов;

на островках направляющих и островках безопасности.

Стоянка запрещается:

в местах, где запрещена остановка;

вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1 «Главная дорога»;

ближе 50 м от железнодорожных переездов.

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