20 апреля
﻿
Жизнь

Барнаульцы смогут окунуться сначала в атмосферу Голливуда, а потом в детство

Барнаульский духовой оркестр приглашает горожан сразу на два мероприятия: на концерт по мотивам голливудских фильмов, а также на детский музыкальный спектакль «Буратино».

Криминальное чтиво.
Криминальное чтиво.
Кадр из фильма

Что будет на концерте?

Как известно, голливудские фильмы впечатляют не только своими эффектами, картинкой, сюжетом и актерами. Успех блокбастеров во многом зависит от саундтрека, который зачастую делает своих композиторов всемирно известными.

Музыка из таких фильмов как «Криминальное чтиво», «Властелин колец», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима», «Рокки» стала их визитной карточкой и обрела самостоятельную популярность.

На концерте барнаульцы смогут услышать легендарные саундтреки в исполнении духового оркестра. Солисты — Михаил Банушкин, Иван Остапенко, Виктория Цой, Вадим Григоренко, Павел Чалых.

Ведущая — Вера Климанова, дирижер — Сергей Белоусов.

Окунуться в Голливуд жители города смогут 26 апреля в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина, 147.

&quot;Приключения Буратино&quot;.
«Приключения Буратино».
Кадры из фильма

А о чем будет спектакль «Буратино»?

Барнаульский духовой оркестр готовит постановку детского мюзикла по сказке Алексея Толстого на музыку Алексея Рыбникова.

«Буратино» — одна из любимейших и самых известных книг у детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

Мюзикл будет уникальным, поскольку роли исполнят дети, обучающиеся профессиональной постановке певческого голоса в детской музыкальной школе Алтайского государственного музыкального колледжа. Все они участники вокального ансамбля «Бригантина».

Премьера состоится 26 мая в 13:00 также в ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина, 147.

Ранее барнаульцам предоставили выбор, какой спектакль появится в театре кукол «Сказка».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость