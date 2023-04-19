Барнаульцы смогут окунуться сначала в атмосферу Голливуда, а потом в детство

Барнаульский духовой оркестр приглашает горожан сразу на два мероприятия: на концерт по мотивам голливудских фильмов, а также на детский музыкальный спектакль «Буратино».

Что будет на концерте?

Как известно, голливудские фильмы впечатляют не только своими эффектами, картинкой, сюжетом и актерами. Успех блокбастеров во многом зависит от саундтрека, который зачастую делает своих композиторов всемирно известными.

Музыка из таких фильмов как «Криминальное чтиво», «Властелин колец», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Миссия невыполнима», «Рокки» стала их визитной карточкой и обрела самостоятельную популярность.

На концерте барнаульцы смогут услышать легендарные саундтреки в исполнении духового оркестра. Солисты — Михаил Банушкин, Иван Остапенко, Виктория Цой, Вадим Григоренко, Павел Чалых.

Ведущая — Вера Климанова, дирижер — Сергей Белоусов.

Окунуться в Голливуд жители города смогут 26 апреля в 18:30 в ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина, 147.

«Приключения Буратино». Кадры из фильма

А о чем будет спектакль «Буратино»?

Барнаульский духовой оркестр готовит постановку детского мюзикла по сказке Алексея Толстого на музыку Алексея Рыбникова.

«Буратино» — одна из любимейших и самых известных книг у детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

Мюзикл будет уникальным, поскольку роли исполнят дети, обучающиеся профессиональной постановке певческого голоса в детской музыкальной школе Алтайского государственного музыкального колледжа. Все они участники вокального ансамбля «Бригантина».

Премьера состоится 26 мая в 13:00 также в ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина, 147.

Ранее барнаульцам предоставили выбор, какой спектакль появится в театре кукол «Сказка».