21 апреля
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Жизнь

Банан жареный, бууз пареный. Какими национальными блюдами иностранцы удивляли барнаульцев

Самый международный и дружелюбный язык мира — кулинария. Об этом вечно голодные студенты знают не понаслышке. К счастью для них и для всех барнаульцев, в АлтГТУ прошел праздник национальной кухни. Altapress.ru тоже кое-что попробовал и готов показать самые вкусные блюда.

Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Анна Зайкова

Кабили палау и долма

Праздник проходит каждую весну около 10 лет подряд. В этот раз в роли поваров выступили около 30 человек. Они собирались на встречи, обсуждали меню, делились рецептами, снимали пробы.

Блины и баранки с вареньем, сгущенкой и черным чаем от представителя России привлекли иностранных студентов. Нас же сразу заманил Египет, на чьем столе, кажется, было больше всего блюд. Самое популярное — кошари. Его готовят из риса, макарон, нута, чечевицы и пряностей и подают с томатной заправкой и зеленью.

Десерт катаеф — это попросту маленькие блинчики со сладкой начинкой — творожной, яблочной, ореховой или с заварным кремом.

Афганский кабили палау — это буквально плов с изюмом.

«Готовим его с афганским рисом — он более вытянутый, чем обычный, купили в Барнауле, — сказал студент Бисмилла. — Очень вкусно. Дома его готовим каждый день, это мое любимое блюдо. Лучше запивать соком, колой или „Мириндой“».

Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Анна Зайкова

Студенты обнаружили на барнаульских прилавках и виноградные листья. Они пригодились для узбекской долмы, чтобы обернуть говяжий фарш с рисом. Подают такие «голубцы» с картофелем. Листья придали им кислинку.

Еще одно похожее на плов блюдо — нигерийский жареный рис. Таджикские умельцы подали курутоб — блюдо из рубленого лаваша, помидора, огурцов, зелени и кислого молока.

Талкан и баурсак

Студенты из Монголии приготовили буузы, которые некоторые дегустаторы называли хинкалями. Рядом стояли жареные бананы от индонезийцев. Фрукт готовят, предварительно обвалив в пшеничной муке, и заправляют карамелизированным сахаром.

«Вкусно сладко, — сказал студент Александр, пробуя блюдо впервые. Добавил, смеясь: «Если бы научили, готовил бы. Но еще бы деньги позволяли студентам такое готовить.

Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Анна Зайкова

Коллектив казахского центра языка и культуры угощал мучными баурсаками, без которых нельзя представить ни один праздничный стол, а также куырдаком — блюдом из мяса и субпродуктов, томленных в собственном соку. Все это, конечно, очень сытное — так было важно для кочевников.

«Вот наш десерт талкан из перемолотого и обжаренного пшена с домашним маслом, — сказала студентка юридического факультета АлтГУ Айман Букаева. — А вот другой — коспа из сахара, домашнего масла и красного творога, который варят из молока по специальной технологии — долго и на медленном огне».

Кроме блюд казахстанские студенты приготовили и пару песен. В одной из них лирический герой рассказывает о своем родном крае, который дороже ему всего на свете. Он вспоминает детство и понимает, что не может сейчас испытать тех же светлых эмоций.

Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Праздник национальной кухни в АлтГТУ.
Анна Зайкова

Исполнители сами себе аккомпанировали на домбре. «У нас это в крови. Кто-то профессионально этим занимается, кто-то нет, но все играют», — добавила Айман.

Как рассказал ректор АлтГТУ Андрей Марков, в вузе учатся около тысячи иностранных студентов из 34 стран.

«Китай, Монголия, Того, другие страны Африки и Азии, и так далее. Наверное, только с Антарктиды у нас не едут, — перечислил он. — Для меня всегда удивительно, когда в сентябре ребята приезжают на подготовительные курсы в сентябре, не зная ни одного слова, и к маю уже готовы к тому, чтобы учиться. На этом празднике они говорят на русском — вот такая площадка для межнационального общения и дружбы».

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