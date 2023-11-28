Altapress.ru проверил новую капсулу сна на вокзале в Барнауле: она как в клипе Леди Гаги

Полка-отель
180 рублей за час или 350 за три – и деньги вперед. Улыбчивой управляющей комнатой комфорта нужно назвать фамилию, имя, отчество и поезд, чтобы вас успели разбудить на посадку.
Издалека капсула напоминает футуристичный инкубатор красоток в латексе из клипа Леди Гаги Bad Romance. В действительности же она немногим отличается от полки в современном вагоне.
Внутри – вполне мягкая постилка-матрас, застеленная одноразовой простыней. Такие, например, можно встретить в кабинете УЗИ-диагностики. Из того же материала – наволочка для ортопедической подушки.
Пледа пока нет, со дня на день должны доставить. Впрочем, и без него в капсуле достаточно тепло. От бренного мира меня закрыла серая гофрированная ширма.
Никаких лампочек. На стенке капсулы есть USB-порт для зарядки и ахиллесова пята всей конструкции – подстаканник из довольно хрупкого пластика. Об уязвимом месте знают и работники вокзала. Указывая именно на него мне несколько раз сказали: «Если что-то сломается, нужно будет заплатить».
В пластиковое кольцо, конечно, вместится стаканчик объемом 0,3-0,4 мл, но кофе в постель придется нести самой себе. Да и пить его здесь не очень удобно: вдруг прольешь на глазах у всех? Саму капсулу от остального зала закрывает (но не очень) декоративная ширма.
Об уровне безопасности
Чтобы разуться, есть трогательный коврик для ног.
С обувью все ясно: она всегда остается снаружи, защищенная видеонаблюдением. Не совсем понятно, где хранить верхнюю одежду.
Поместила ее «под себя» - в багажное отделение капсулы. В него точно влезет средняя по размеру сумка, а вот огромный чемоданище придется сдать в камеру хранения за отдельную плату.
Закрыться в капсуле на замок не получится – его просто нет.
О пространстве
Мой рост – 167 см, ширина плеч – 40, поэтому чувствовала я себя в капсуле настолько по-королевски, насколько эта характеристика вообще соотносится со словами «ночую на вокзале».
Можно повернуться на бок, пространство позволяет: «потолок» от лица находится на расстоянии слегка согнутой в локте руки. Такая высота отгоняет признаки клаустрофобии. К тому же, шторка покрыта разными вентиляционными отверстиями и ее материал довольно тонок.
Все это точно не дает ощущения непреодолимого препятствия, которое не позволит выбраться из капсулы. Но по тем же причинам не стоит ждать идеальной шумоизоляции: хрипло-нежный голос дежурного по вокзалу, объявляющий прибытие поезда, станет вашей колыбельной. Впрочем, уставшему человеку это не помешает.
На двоих взрослых капсула точно не рассчитана. По правилам, в нее можно лечь с ребенком до шести лет. В этом случае отцу или матери нужно готовиться ко сну, как к летнему отпуску: следить за фигурой – иначе будет тесно.
При желании возможно все: однажды, путешествуя казахстанскими железными дорогами, видела, как на верхней полке уместилась семья из трех человек.
Кому подойдет
Такой вариант удобен для тех, кому кто хочет выключиться на пару часов. Для полноценной ночевки, может быть и сносно, но не очень выгодно.
Согласно предложенному тарифу, чтобы провести девятичасовую ночь в капсуле, нужно заплатить около 1 тыс. рублей. Снять койку в гостинице «Барнаул» в самом бюджетном номере с душем и телевизором стоит 1,2 тыс. рублей.
Можно не заморачиваться и вообще занять кожаный диван в том же зале «Комфорт» - пребывание здесь обойдется в 130 рублей за час и 250 за три часа. Однако не факт, что найдется свободное место и не придется довольствоваться креслом.