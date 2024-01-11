Снегодождь, мороз и +1 в Алтайском крае: как противостоять метеозависимости в такую сумасшедшую погоду

В Алтайском крае то лютый ветер, то дождь, то гололед, то снегопад. Особенно от таких погодных перепадов достается метеозависимым людям. Altapress.ru рассказывает, к чему приводит такой температурный раздрай и как позаботиться о своем самочувствии в такие дни.

Наморозило, напекло

При резкой смене погоды у метеозависимых людей могут появиться боли и скованность в суставах, слабость и быстрая утомляемость, бессонница или даже панические атаки.

Мороз на Алтае. Зима. Анна Зайкова, altapress.ru

Также у некоторых людей возникают боли в области сердца: из-за перепадов артериального давления повышается ритм сердца, рассказывает российский врач, профессор Евгения Гурьянова.

Вздохнуть почти с облегчением

К перепадам погоды стоит готовиться заранее. Чтобы чувствовать себя более комфортно, стоит:

Постараться не планировать на такие дни высокую моральную нагрузку

Уменьшить физические нагрузки

Соблюдать режим сна

Воздержаться от употребления энергетических напитков

Некоторые врачи рекомендуют пить травяные чаи

Регулярно выходить на прогулки и хотя бы три раза в неделю заниматься анаэробной нагрузкой по 30 минут, чтобы укрепить сосуды

При необходимости принимать лекарства, назначенные врачом

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