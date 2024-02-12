13 февраля
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Здоровье
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Открываем сезон Клуба Читающих врачей 2024

«Переживая вместе» — именно с таким лозунгом мы приглашаем вас на встречу Клуба Читающих Врачей 25 февраля!

Приглашаем на встречу Клуба Читающих Врачей 25 февраля.
Приглашаем на встречу Клуба Читающих Врачей 25 февраля.
Источник: клиника «Здоровое поколение».
  • Мы будем говорить о тревожных сигналах в психическом здоровье семей с детьми;
  • Научим Вас поддержанию психогигиены в семье;
  • Обсудим как лучше понимать своего ребёнка;
  • Поговорим о том, как легче переносить кризисные периоды взросления.

Ведущие спикеры:

Коваленко Александр Владимирович — врач-педиатр, ординатор кафедры психиатрии АГМУ, двукратный победитель премии Продокторов, любимый доктор сотен детей.

Бельц Мария Николаевна — приглашенный спикер из г. Новосибирска, детский психиатр с большим опытом работы, член профессионального сообщества «ДокМедСибирь».

Мария Николаевна поделится с вами опытом по коррекции тревожных расстройств у детей, расстройств адаптации, работы с фобиями, нарушений поведения и эмоционального состояния в детском возрасте.

Вас Ждет много полезной информации, возможность задать вопросы специалистам в неформальной обстановке, фуршет от ресторана "Onni", розыгрыши от партнеров и, конечно, много подарков для каждого участника!

Дата: 25 февраля.

Начало в 11:00.

Место: Ресторан «Onni» по адресу Интернациональная, 47.

Стоимость участия: 2500 рублей (по 100% предоплате).

Количество мест ограничено, успевайте приобрести бронь: напишите нам в директ @klinika_zp_22, либо на номер + 7 983 178 72 27, и мы направим вам ссылку на регистрацию и оплату.

16+

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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