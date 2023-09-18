20 сентября
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Здоровье

На Алтае в колбасе нашли ДНК вируса африканской чумы свиней

В Республике Алтай нашли ДНК вируса африканской чумы свиней. Его обнаружили в колбасных изделиях из Владимирской области, передает "Коммерсантъ".

Свиньи.
Свиньи.
Анна Зайкова

В СМИ публиковали копию письма минэкономразвиия региона с просьбой проинформировать торговые компании, что необходимости снять продукцию двух производителей за определенные даты производства.

Обращение было связанно именно с ДНК вируса африканской чумы свиней.

Письмо подтвердил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Отмечается, что такой вирус не опасен для человека. Однако может нанести сильный вред сельскому хозяйству.

Ранее алтайский технолог рассказал, почему не покупает мясо в магазинах и как готовят самую известную колбасу.

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