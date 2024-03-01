Источник сил или опасность для сердца? Чем полезен и вреден дневной сон для взрослых, рассказал эксперт

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Польза и вред тихого часа

Ряд исследований доказывают, что дневной сон улучшает работоспособность, помогает ликвидировать ночной недосып и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Также творческие люди не раз замечали, что тихий час помогает улучшить воображение и концентрацию внимания.

Однако врачи предупреждают, что сон днем может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Более того, после тихого часа человек может проснуться еще более уставшим, чем был до этого.