Отдохнул - приберись за собой. Как алтайский курорт нашел туристов, а теперь ищет обслуживающий персонал

Ежегодно Белокуриху посещают чуть меньше 300 тыс. человек – и за счет развития туристического кластера и соседних районов их число будет только расти. Город уже ощущает кадровый голод в сфере обслуживания, рассказал заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

Если с врачебными специальностями все в порядке и в санаториях медики работают целыми поколениями и даже приезжают из других городов, то с санитарами и обслуживающим персоналом возникают проблемы.

Олег Акимов признался, что у «Курорта Белокурихи» постоянно открыты не менее 100 вакансий. Нужны повара, официанты и горничные.

«Когда-то для этих целей в городе открыли филиал академии гостеприимства, которая готовит по 100 человек в год – но этого для Белокурихи мало, - объясняет он. - В нашем городе пенсионеров больше, чем трудоспособного населения, поэтому на санатории работают практически все ближайшие населенные пункты».

Чтобы привлечь работников компании стараются создать все условия: доплачивают молодым специалистам, ведут систему наставничества и содержат общежития. Его откроют и для новых санаториев в Белокурихе Горной.

На горнолыжной трассе в Белокурихе в новогодние каникулы. www.instagram.com/_kirill_zorkin_/

Тенденция, кстати, наблюдается по всей стране. Как сообщал Интерфакс, со ссылкой на Российский союз туриндустрии, количество размещенных на популярных хантинговых сервисах вакансий в гостиничной отрасли значительно превышает число резюме соискателей.

Так число вакансий на hh.ru сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса в сентябре 2023 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время число резюме сократилось на 17%.

Что дальше

В будущем кадровый голод в Белокурихе будет только усугубляться за счет сопряженных туристических территорий.

Например, «Курорт Белокуриха» инициировал работу общественного фонда «Денисова пещера», который построил новую лестницу к памятнику археологии и планирует развивать территорию вокруг него. Параллельно прорабатывает пешие маршруты в окрестностях.

«Фактически из курорта, который занимал город и ущелье, Белокуриха увеличивает свой туристический потенциал за счет территорий Смоленского, Алтайского, Солонешенского района, и т.д. Все это становится «Большой Белокурихой», - уверен заместитель генерального директора компании Олег Акимов.

Он отметил, что сегодня практически у каждого санатория непосредственно в городе есть свой туристический комплекс, что привлекает отдыхающих. По данным Акимова, в 2010 году Белокуриха принимала 140 тыс. гостей, которые приезжали на лечение. В 2022 году приехали 300 тыс. туристов, из которых прошли лечение только 136 тыс. человек.

Выручка белокурихинских санаториев: 5,4 млрд рублей – в 2018 году.

7,6 млрд рублей – в 2022 году.

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