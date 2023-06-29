29 июня
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Восхищал Париж, утопал в цветах и повредил глаз. Чем покорил мир Глеб Белышев — основатель текстильного рисунка на Алтае

Чуть более 100 лет назад родился заслуженный художник России Глеб Белышев. Altаpress.ru рассказывает, как потомственному текстильщику удалось совместить ремесло с любовью к искусству.

«Барнаулу – 250», автор Глеб Белышев.
«Барнаулу – 250», автор Глеб Белышев.
altlib.ru

  • Глеб Белышев родился 29 июня 1922 года в Иваново, в семье потомственных текстильщиков. До войны он работал на Ивановской мануфактуре.

  • В 1942 году Белышев окончил художественное отделение Ивановского техникума промышленною дизайна, в этом же году он ушел на фронт и получил ранение в глаз при выполнении особого задания.

Глеб Белышев, заслуженный художник России.
Глеб Белышев, заслуженный художник России.
altlib.ru

  • После войны Глеб Белышев активно участвовал в выставках и в 1957 году стал членом Союза художников СССР.

  • В 70-е годы прошлого века изготовленные в Барнауле ткани и швейные изделия сверкали на выставках в Париже и Лейпциге. Их автор — Глеб Белышев.

«С праздником Великой Победы!», автор Глеб Белышев.
«С праздником Великой Победы!», автор Глеб Белышев.
vk.com/muzeighmak

  • Глеб Белышев всю жизнь любил цветы, они были источником его вдохновения, а его мастерская напоминала оранжерею. Художник писал цветы с натуры акварелью и маслом, чтобы потом воплотить в рисунках для алтайских ситцев.

  • Когда в 1962 году в Барнауле открылся хлопчатобумажный комбинат, Глеба Белышева как опытного специалиста пригласили туда на работу. Там он организовал и возглавлил художественную мастерскую.

Барнаульский БХК, дата фото не указана.
Барнаульский БХК, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
Барнаульский БХК, дата фото не указана.
Барнаульский БХК, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Благодаря Глебу Белышеву на Алтае и в Сибири первые появились набивка и ситцепечатание. Также он создал школу текстильного рисунка на Алтае. Под его руководством на Барнаульском ХБК создавались кроки (рисунки для ткани), которые занимали ведущие места на смотрах, конкурсах и крупных выставках как в стране, так и за рубежом.

  • В 1971 году за оформление алтайских ситцев Глеба Белышева наградили орденом Трудового Красного Знамени. В 1996 году он стал лауреатом муниципальной премии Барнаула в области искусства. Через три года ему присвоили почетное звание «Заслуженный художник России».

  • Работы Белышева хранятся не только в России, но и в частных коллекциях США, Японии, Швейцарии, Италии и Кубы.

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