28 июля
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День в истории

Выпустил первый сборник о насекомых и привез картошку в Алтайский край. Чем прославился ученый из Финляндии и Барнаула Эрик Лаксман

27 июля 1737 года родился ученый Эрик Лаксман, который однажды перебрался из Финляндии в Барнаул. Altapress.ru рассказывает, как он собирал сибирские гербарии и отсылал их в Европу другу Карлу Линнею, распространил картофель в Алтайском крае и сменил духовный сан на научные исследования.

Коллекция двукрылых насекомых.
Коллекция двукрылых насекомых.
ru.wikipedia.org

  • Эрик Лаксман родился 27 июля 1737 году в городке при Нейшлотской крепости, входящей в то время в состав Швеции. Обучался он в училищах Нейшлотской крепости и городе Рантасальми, а затем в Боргосской гимназии.

  • У Эрика Лаксмана была бедная семья, поэтому, чтобы не быть ей в тягость, он выбрал духовное поприще. Его посвящение в сан пастора состоялось в Петербурге, куда ученый переехал в 1762 году.

Эрик Лаксман.
Эрик Лаксман.
ru.wikipedia.org

  • В Петербурге Эрик Лаксман преподавал естественную историю и ботанику, затем ему дали должность пастора лютеранской церкви немецкого прихода Колывано-Воскресенских заводов, центром которых был Барнаул.

  • Перед отъездом из Санкт-Петербурга Лаксмана избрали корреспондентом Российской академии наук.

  • В Барнаул Эрик Лаксман отправился с женой и матерью. Выехав из Петербурга в январе 1764 года, он остановился на месяц в Москве и 15 марта прибыл в Барнаул.

Средняя бурозубка (землеройка).
Средняя бурозубка (землеройка).
ru.wikipedia.org

  • Служба пастора была тяжела, но материально свою семью он обеспечил. Жалованье Лаксмана составляло 400 рублей, также 100 рублей. он получал от академии. Для сравнения: в Барнауле сажень дров тогда стоила 10 копеек, пуд сала — 50 копеек, а содержание лошади и экипажа — около 12 рублей в год.

  • В начале 1767 года Лаксман получил посылку из Германии с картофелем. Весной он посадил его у своего дома, а позже картофель распространился по всему Алтайскому краю.

Карл Линней.
Карл Линней.
ru.wikipedia.org

  • Лаксмана не радовала работа пастора, поэтому он увлекся наукой. Этому также способствовала переписка со шведским ученым Карлом Линнеем, который просил своего друга собирать гербарий, присылать семена сибирских дикорастущих растений, отмечая, что каждое из них стало бы драгоценным украшением для европейских садов и парков.

  • Лаксман разбил у своего дома сад, собирал семена и рассылал их друзьям по всей Европе. Кстати, администрация заводов оценила его труд и подарила ему для сада казенную землю.

Азиатский бурундук
Азиатский бурундук
ru.wikipedia.org

  • В Барнауле Эрик Лаксман начал свои метеорологические наблюдения. Он поставил вымпел для наблюдения за переменой ветра, изготовил снаряды для измерения уровня воды в Оби, барометры и термометры, и щедро раздавал свои изделия. Иностранные научные журналы отмечали точность наблюдений сибирского пастора.

  • Лаксман также описывал увиденных сибирских животных и даже по возможности держал их у себя дома — кормил, наблюдал, а затем выпускал на волю.

Алтайский цокор (грызун).
Алтайский цокор (грызун).
ru.wikipedia.org

  • Уже в первые месяцы работы в Сибири Лаксман задумался над изданием Сибирской энтомологии. В 1767 году он отправил в Санкт-Петербург две коллекции насекомых по 358 экземпляров в каждой. Через два года ученый опубликовал описание 20 насекомых, неизвестных до того времени науке. Это было первое сочинение по энтомологии, вышедшее в России.

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