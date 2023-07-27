Выпустил первый сборник о насекомых и привез картошку в Алтайский край. Чем прославился ученый из Финляндии и Барнаула Эрик Лаксман

Уже в первые месяцы работы в Сибири Лаксман задумался над изданием Сибирской энтомологии. В 1767 году он отправил в Санкт-Петербург две коллекции насекомых по 358 экземпляров в каждой. Через два года ученый опубликовал описание 20 насекомых, неизвестных до того времени науке. Это было первое сочинение по энтомологии, вышедшее в России.