Экзотический паспорт и опрометчивый «шпионаж» Зачем первый американец приехал в Барнаул в 18 веке и поднимал здесь тосты за Франклина

Следующие три года Ледьярд с переменным успехом занимался торговлей. Так он попал во Францию, где политический деятель маркиз де Ла Файет и американский посол Томас Джефферсон порекомендовали ему попробовать совершить поездку через Россию до Аляски.

Сразу после этого Джон Ледьярд отправился в третье кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. Экспедиция продолжалась до 1780 года и стала роковой для ее руководителя (смерть Кука от островитян Гавайев спустя два века представит в шуточной песне Владимир Высоцкий).

В 1787 году американец вместе с шотландцем-хирургом Уильямом Брауном приехал в Санкт-Петербург, чтобы оформить разрешение на путешествие. Они покинули столицу в июне 1787 года. При Ледьярде тогда был экзотический паспорт «дворянина американской земли». Интересно, что титулы в США тогда были отменены и российские чиновники знали об этом.

До своей отставки в 1793 году доктор Браун служил земским врачом в Колыванской губернии, после чего вернулся в Эдинбург и написал «Записки о составлении универсального письменного алфавита».

В своем письме о Барнауле Джон Ледьярд писал, что «местные татары» (коренное население Сибири) очень похожи на американских аборигенов, а также о том, как он нашел на берегу Оби кость ноги очень большого животного. Ледьярд предполагал, что это был слон или носорог.

Я никогда не смогу без встречи с вами лично рассказать вам, насколько татары своим общим видом и в отдельных деталях напоминают аборигенов Америки. Это тот же самый народ — самый древний и более многочисленный, чем любой другой, и, если бы море не разделило их, они назывались бы одним и тем же именем, — писал путешественник Джон Ледьярд.