8 июля
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Жизнь

Экзотический паспорт и опрометчивый «шпионаж» Зачем первый американец приехал в Барнаул в 18 веке и поднимал здесь тосты за Франклина

Первый американец побывал в Барнауле в 1787 году. Это был Джон Ледьярд. О том, что он делал в России, а тем более в Барнауле, зачем спрашивал про морские суда и подбирал кости на берегу Оби — в материале Altapress.ru.

Медная выплавная Барнаула.
Медная выплавная Барнаула.
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  • Джона Ледьярда в Америке называют «первым из путешественников-американцев». Он родился в 1751 году в штате Коннектикут.

  • В 1773 году Ледьярд прервал учебу в Дартмутском колледже ради первого речного путешествия на каноэ по родным местам. Кстати, судно он вырезал самостоятельно из ствола дерева.

Британский военный моряк - Джеймс Кук.
Британский военный моряк - Джеймс Кук.
ru.wikipedia.org

  • Сразу после этого Джон Ледьярд отправился в третье кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. Экспедиция продолжалась до 1780 года и стала роковой для ее руководителя (смерть Кука от островитян Гавайев спустя два века представит в шуточной песне Владимир Высоцкий).

  • Следующие три года Ледьярд с переменным успехом занимался торговлей. Так он попал во Францию, где политический деятель маркиз де Ла Файет и американский посол Томас Джефферсон порекомендовали ему попробовать совершить поездку через Россию до Аляски.

Этот рисунок Джорджа Фроста из книги Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка» 1891 года признают самым ранним из попавших в иностранное издание. Ледьярд мог видеть Барнаул таким.
Этот рисунок Джорджа Фроста из книги Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка» 1891 года признают самым ранним из попавших в иностранное издание. Ледьярд мог видеть Барнаул таким.
irbis.akunb.altlib.ru:81

  • В 1787 году американец вместе с шотландцем-хирургом Уильямом Брауном приехал в Санкт-Петербург, чтобы оформить разрешение на путешествие. Они покинули столицу в июне 1787 года. При Ледьярде тогда был экзотический паспорт «дворянина американской земли». Интересно, что титулы в США тогда были отменены и российские чиновники знали об этом.

До своей отставки в 1793 году доктор Браун служил земским врачом в Колыванской губернии, после чего вернулся в Эдинбург и написал «Записки о составлении универсального письменного алфавита».

  • В своем письме о Барнауле Джон Ледьярд писал, что «местные татары» (коренное население Сибири) очень похожи на американских аборигенов, а также о том, как он нашел на берегу Оби кость ноги очень большого животного. Ледьярд предполагал, что это был слон или носорог.

Я никогда не смогу без встречи с вами лично рассказать вам, насколько татары своим общим видом и в отдельных деталях напоминают аборигенов Америки. Это тот же самый народ — самый древний и более многочисленный, чем любой другой, и, если бы море не разделило их, они назывались бы одним и тем же именем, — писал путешественник Джон Ледьярд.

Большая Тобольская улица в Барнауле.
Большая Тобольская улица в Барнауле.
vk.com/sovetsky_altay

  • Джон Ледьярд отмечал гостеприимность барнаульцев. Он рассказывал, как начальник Колывано-Воскресенских заводов Гавриил Качка «из любезности» поднимал с ним тосты за Бенджамина Франклина и Джорджа Вашингтона.

  • На пути к Охотску Джон Ледьярд остановился в ныне исчезнувшем городе Гижигинске и уж очень интересовался у исправника Эрика Лаксмана, где и в каких местах тот был, много ли российских судов в промысле и так далее. Лаксман, уроженец Барнаула, заподозрил неладное. После этого губернатор Иван Якоби написал о Ледьярде императрице Екатерине. Она приказала арестовать любопытного путешественника и отправить восвояси.

Книга Джона Ледьярда о Куке. 1783 год.
Книга Джона Ледьярда о Куке. 1783 год.
irbis.akunb.altlib.ru:81

  • Энергичный американец собирался в новую экспедицию — уже по Африке. Но случайно отравился витриоловой кислотой и скончался в Каире 10 января 1789 года. Его похоронили в песках у реки Нил, в скромно отмеченной могиле. Ее местонахождение сейчас неизвестно.

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