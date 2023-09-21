Слабительное, трава для присыпки и пернатые фифи. Чем примечательны два заказника Алтайского края, которые появились с разницей в 20 лет

Заказник “Панкрушихинский”
- “Панкрушихинский” заказник открыли 21 сентября 1973 года на территории Бурлинского ленточного бора, который относится к особо ценным лесам Западно-Сибирской равнины. Лес защищает степи от ветра, а зимой задерживает снег, благодаря чему весной вода уходит в почву и питает местные реки и озера.
- В “Панкрушихинском” есть 165 видов лекарственных растений, 45 из них используются в официальной медицине, еще 120 — в народной. Большинство ядовитых растений также используют в медицинских целях, например крушину слабительную.
Белокрыльник болотный.
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- На территории заказника растет башмачок настоящий и капельный, гнездоцветка клобучковая, ковыль перистый, белокрыльник болотный. Они записаны в Красную книгу России и Алтайского края.
- В заказнике есть уникальное растение — плаун булавовидный. Его используют как лекарственное, красильное, косметическое и декоративное средство. Также из него изготавливают детские присыпки.
Река Бурла.
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- Из редких птиц здесь можно встретить красношейную поганку, черного аиста, сокола-балобана, а также филина и белую куропатку, включенных в Красную книгу России.
Заказник “Соколовский”
- Заказник “Соколовский” создали 21 сентября 1993 года, он относится к Зональному, Быстроистокскому и Троицкому районам и существует, чтобы сохранять бор, бобра, орлана-белохвоста и черного аиста.
- Зима и лето в этом заказнике довольно суровы. Амплитуда температур “скачет” от +38 градусов летом до -52 градусов зимой.
Орлан-белохвост.
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- В “Соколовском” охраняют редкие растения, такие как росянка английская, бруннера сибирская, ятрышник шлемоносный и многие другие.
- На территории заказника гнездятся птицы фифи, большие подорлики, большие улиты, филины, серые сорокопуты.
Росянка английская.
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- В заказнике “Соколовский” можно собирать лекарственные травы, ягоды и грибы для личного пользования, а также устраивать организованный туризм.