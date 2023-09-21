23 сентября
﻿
День в истории

Слабительное, трава для присыпки и пернатые фифи. Чем примечательны два заказника Алтайского края, которые появились с разницей в 20 лет

21 сентября на территории Алтайского края организовали два заказника: “Панкрушихинский” — в 1973 году и “Соколовский” — в 1993-м. Altapress.ru рассказывает, какие из здешних растений используют в косметике, почему в заказниках стерегут ленточный бор и можно ли в них побывать.

Балобан, сокол
Балобан, сокол
ru.wikipedia.org

Заказник “Панкрушихинский”

  • “Панкрушихинский” заказник открыли 21 сентября 1973 года на территории Бурлинского ленточного бора, который относится к особо ценным лесам Западно-Сибирской равнины. Лес защищает степи от ветра, а зимой задерживает снег, благодаря чему весной вода уходит в почву и питает местные реки и озера.
  • В “Панкрушихинском” есть 165 видов лекарственных растений, 45 из них используются в официальной медицине, еще 120 — в народной. Большинство ядовитых растений также используют в медицинских целях, например крушину слабительную.
Белокрыльник болотный.
Белокрыльник болотный.
ru.wikipedia.org
  • На территории заказника растет башмачок настоящий и капельный, гнездоцветка клобучковая, ковыль перистый, белокрыльник болотный. Они записаны в Красную книгу России и Алтайского края.
  • В заказнике есть уникальное растение — плаун булавовидный. Его используют как лекарственное, красильное, косметическое и декоративное средство. Также из него изготавливают детские присыпки.
Река Бурла.
Река Бурла.
altlib.ru
  • Из редких птиц здесь можно встретить красношейную поганку, черного аиста, сокола-балобана, а также филина и белую куропатку, включенных в Красную книгу России.

Заказник “Соколовский”

  • Заказник “Соколовский” создали 21 сентября 1993 года, он относится к Зональному, Быстроистокскому и Троицкому районам и существует, чтобы сохранять бор, бобра, орлана-белохвоста и черного аиста.
  • Зима и лето в этом заказнике довольно суровы. Амплитуда температур “скачет” от +38 градусов летом до -52 градусов зимой.
Орлан-белохвост.
Орлан-белохвост.
altlib.ru
  • В “Соколовском” охраняют редкие растения, такие как росянка английская, бруннера сибирская, ятрышник шлемоносный и многие другие.
  • На территории заказника гнездятся птицы фифи, большие подорлики, большие улиты, филины, серые сорокопуты.
Росянка английская.
Росянка английская.
altlib.ru
  • В заказнике “Соколовский” можно собирать лекарственные травы, ягоды и грибы для личного пользования, а также устраивать организованный туризм.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость