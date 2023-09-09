10 сентября
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Жизнь

“Кривой” лук и орех под присмотром. Три алтайских заказника, с которыми стоит познакомиться

9 сентября 1976 года в Алтайском крае основали Кислухинский, Чинетинский и Уржумский заказники. Altapress.ru рассказывает, каких животных и какие растения они охраняют и насколько они уникальны.

Чинетинский заказник.
Чинетинский заказник.
vk.com/kraevedaltay

Кислухинский заказник

  • Исторически Кислухинский заказник — это самая старая территория по времени ее заселения и освоения русскими переселенцами. В хозяйственный оборот здесь с давних времен вовлечены боровые массивы заобских лесов.
  • В заказнике можно встретить сальвинию плавающую, ирис сибирский, лилейник буро-желтый — и все эти виды включены в Красную книгу Алтайского края. Также здесь растет венерин башмачок, который находится в Красной книге России.
Водяной орех-чилим.
Водяной орех-чилим.
ru.wikipedia.org
  • В озерах заказника можно встретить водяной орех-чилим — его исключили из Красной книги России в 2008 году. Этот орешек даже можно попробовать — он съедобный. Однако рогульник плавающий включен в приложение I к Бернской конвенции и все равно находится под охраной.
  • Территория Кислухинского заказника имеет международное значение, потому что здесь гнездятся большие подорлики, свиязи, гоголи, глухари, и другие.

Чинетинский заказник

  • Заказник расположен в Краснощековском районе в низкогорьях Западного Алтая, в бассейне реки Иня. Площадь заказника — 70000 га.
  • В Чинетинском заказнике есть интересный известняковый массив «Инская гора» у поселка Тигирек. На нем растет редкое растение — костенец постенный. Также в заказнике находится единственное местонахождение в России скабиозы южно-алтайской.
Сокол балобан.
Сокол балобан.
altlib.ru
  • Из редких растений в Чинетинском заказнике растут пион степной, башмачок капельный, ирис сизоватый, ятрышник шлемоносный, сибирка алтайская, кандык сибирский и другие. Все они находятся в Красной книге Алтайского края.
  • Среди наиболее редких животных и птиц на территории заказника — росомаха, беркут, филин, могильник и сокол балабан. Кстати, в сентябре 2006 года здесь выпустили 20 соколов-балобанов, выращенных в питомнике редких птиц «Алтай-Фалькон».

Уржумский заказник

  • Уржумский заказник расположен на территории Алейского района и более 70 % земель в нем — распахано.
  • Абсолютный температурный максимум, который фиксировали в заказнике — +37 градусов, а абсолютный минимум зимой составлял -49 градусов.
Уржумский заказник.
Уржумский заказник.
vk.com/kraevedaltay
  • На территории Уржумского заказника есть редкие виды растений, например, аметистея голубая, лук косой и ковыль Залесского, который занесен в Красную книгу России.
  • Также здесь есть сорняки, вроде ивы дурнишниколистной, которая попала в Россию из Северной Америки и пузыреплодника калинолистного. Их популяции регулируют, чтобы они не вытесняли более ценные виды растений.
  • На территории заказника проживает редкий черный аист, который нуждается в охране, черноголовый хохотун и журавль-красавка, чьи популяции восстанавливаются.
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