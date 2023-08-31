Песнь льда и льда. Как прошел показ «Снежной королевы» в театре кукол «Сказка»

Постановка

Спектакль поставлен по заказу театра режиссером из Санкт-Петербурга Светланой Озерской. В подготовки также приняли участие петербужские специалисты. Художником выступил Андрей Запорожский, уже помогавший Светлане готовить спектакли по сказкам Ганса Христиана Андерсена.

Также привлечены саунд-дизайнер Даниил Кранкевич, сделавший озвучку на основе прошедших обработку народных мелодий Дании, Швещии и Финляндии. Постановщиком пластики, которая играет в «Снежной королеве» очень важную роль, стала хореограф Светлана Вакуленко.

Светлана Озерская,

режиссер:

Эта история — зимняя, поэтому она вся соткана изо льда и снега, холодных, льдистых текстур.

Светлана Озерская. Анна Зайкова

Впечатления

Если говорить о субъективных впечатлениях, то саунд-дизайн, что называется «не зашел». В спектакле довольно много моментов, когда актеры эхом повторяют друг за другом фразы, образуя этакий эффект delay. И это — очень плохая идея, потому что все превращается в какофонию. Эффект же реверберации, которого здесь тоже не пожалели, все это только усугубляет.

Зато от работы художника я был просто в восторге. Понравились световые решения — зачастую различные элементы действия подсвечивались не только лампами, но и проектором, сильно расширяющим возможности постановщика. И эти возможности активно использовались. Отдельно отмечу сцену на берегу реки, роль которой выполняла завораживающе струящаяся под напором воздуха ткань.

Спектакль "Снежная королева" в театре кукол "Сказка". Анна Зайкова Спектакль "Снежная королева" в театре кукол "Сказка". Анна Зайкова Спектакль "Снежная королева" в театре кукол "Сказка". Анна Зайкова

Оригинальная история

Стоит также отметить близость истории к оригиналу. В качестве литературной основы в спектакле использована сказка в переводе Анны и Петра Ганзен. В нем присутствуют все основные персонажи, разве что роли некоторых несколько сокращены. Кроме того, постановка отличается обилием закадрового текста.

Светлана Озерская,

режиссер:

Я очень люблю авторский текст и стараюсь, даже когда делаю инсценировку, не терять его. Поэтому в спектакле помимо персонажей есть рассказчики, то есть, актерская задача — еще и рассказать эту историю. И я очень люблю сказки Андерсена, это не первая моя постановка по нему — у нас есть и Дюймовочка, и Гадкий утенок…

Спектакль "Снежная королева" в театре кукол "Сказка". Анна Зайкова

Барнаульский спектакль

По словам Светланы Озерской, барнаульская труппа отлично справилась с задачей. В спектакле есть персонажи, которые собираются из нескольких осколков льда, даже не соединенных между собой. Это требует очень точной, четкой, слаженной работы коллектива.

Светлана Озерская,

режиссер: