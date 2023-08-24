Забавная вдова, предсвадебная измена и “космический” отъезд. 6 спектаклей, которые можно будет увидеть в Барнауле в сентябре

В Барнауле скоро откроется театральный сезон. Altapress.ru предлагает сходить на несколько спектаклей: на сцене можно будет увидеть и свадьбы, и авантюры, и драматический надрыв.

Молодежный театр Алтая

Прощание в июне

Постер "Прощание в июне". mta-barnaul.ru

Обычным вечером на автобусной остановке студент-биолог встречает девушку. Между ними возникает “искра”. И все могло бы на этом закончиться, если бы не враждебно настроенный к юному ученому ректор, который оказывается отцом его возлюбленной.

Премьера состоится в МТА 14 сентября в 18:30.

Письма любви

Постановка "Письма любви". mta-barnaul.ru

Мелисса и Энди познакомились во втором классе и решили писать друг другу письма. В них они доверяют друг другу самые сокровенные мысли и чувства на протяжении 50 лет.

Как эти двое сохранили чувства друг к другу несмотря на все обстоятельства, можно будет узнать в МТА 2 сентября в 17:00.

Театр драмы

Облака-рай

Постановка «Облака-рай». vk.com/altdrama

Серый провинциальный городок и парень Коля, который от ничегонеделанья случайно соврал знакомым, что уезжает далеко и надолго. В честь такого события они радостно провожают “путешественника” и разбирают нажитое им добро.

Но праздничный концерт в честь отъезда Коли расширяется до “космических масштабов”. Чем он закончится — увидим в Театре драмы 1 сентября в 18:30.

Шикарная свадьба

Постановка "Шикарная свадьба". vk.com/altdrama

Театр Кузбасса им. А. В. Луначарского завершит свои гастроли на барнаульской сцене с комедией “Шикарная свадьба”.

Наутро, после мальчишника, в номере для новобрачных жених видит рядом с собой незнакомую девушку. А с минуты на минуту в гостинице появляется невеста.

Пытаясь выкрутиться, жених просит шофера выдать незнакомку за свою девушку — так начинается череда запутанных и смешных ситуаций. Как сложились обстоятельства дальше — смотрите в Театре драмы 10 сентября в 17:30.

Алтайский музыкальный театр

Человек-амфибия

Спектакль "Человек-амфибия". Дмитрий Лямзин.

Сможет ли “морской дьявол” выжить на суше, а девушка, в которую он влюблен — под водой? Смогут ли они стать счастливыми или их любовь обернется для них проклятием — смотрите в Алтайском музыкальном театре 2 сентября в 17:00.

Веселая вдова

"Веселая вдова" в Музыкальном театре. Анна Зайкова.

Привычный ход жизни в Париже прерывает визит Ганны Главари — молодой вдовы, в руках которой оказался весь государственный бюджет. Она вновь решила выйти замуж. А молодые парижане, узнав об этом, устраивают охоту на богатую наследницу.

Найдет ли она спутника жизни — смотрите в Алтайском музыкальном театре 16 сентября в 17:00.