В Алтайском театре кукол «Сказка» прошла премьера спектакля «Цветы для Элджернона» по известному роману Дэниела Киза. История про умственного отсталого человека, на котором провели эксперимент по повышению интеллекта, идет больше трех часов. Над постановкой работали режиссер Алексей Смирнов и художник Лиза Ольшвангер, которые известны барнаульской публике по постановке «Рассказ собаки» в этом же театре.

Главный герой — 32-летний Чарли Гордон (Роман Баталов) — работает уборщиком в пекарне и учится в спецшколе. Пока однажды педагог Алиса Кинниан (Нина Позднякова) не приводит старательного ученика к двум профессорам, которые ищут кандидата для эксперимента по улучшению интеллекта.

В научной лаборатории Чарли знакомится с мышью Элджерноном (Петр Кобзев), которому уже провели такую операцию. Профессора (Юрий Антипенков, Дмитрий Капустин) предлагают слабоумному герою посоревноваться с грызуном — пройти тест на прохождение лабиринта.

Мышь легко обгоняет Чарли, чем сильно задевает героя. Теперь он уверен, что хочет участвовать в эксперименте, чтобы стать «таким же умным, как Элджернон».

Изначально зрители видят мир Чарли его же глазами — это подчеркивается масками на лицах всех персонажей. Они очень простые и бесхитростные — гладкий овал с круглыми прорезями глаз. Но после операции Чарли «прозревает» и мир становится разнообразнее. И вот на масках окружающих его героев проступают черты и эмоции. А когда Чарли становится умным, практически гением, а люди на его фоне почти идиотами — они превращаются в кукол.

Как рассказала художник спектакля Лиза Ольшвангер, в сочинении героев спектакля она во многом отталкивалась от эстетики старых комиксов: «Мне эта стилистика не близка изначально, но было очень интересно в нее погрузиться, передать, что я чувствую в этом материале и режиссерской задумке — через некую графичность, комикс, гротеск».

Спектакль «Цветы для Элджернона». Анна Зайкова.

Чередующиеся места действия разворачиваются на движущихся платформах, обрамленных рамкой с красной неоновой подсветкой. Зрители видят и операционную, где профессора в образе египетских богов «вживляют» Чарли новые мозги, и пекарню, где коллеги зло потешаются над слабоумным товарищем, и кафе, куда поумневший герой приглашает на свидание мисс Кинниан и множество других локаций.

Еще одной точкой для зрительского внимания становится огромный календарь, на котором проецируется отсчет времени, за которое Чарли умнеет. Он также становится площадкой для отражения подсознания героя, где с помощью маленьких куколок показываются его воспоминания о семье и прошлом. В маленьких открывающихся окошках разыгрывается целая драма — вот мать не хочет признавать своего ребенка слабоумным, вот он признался в любви однокласснице, за что мальчика избили ее старшие братья, а вот его сестре Норме не разрешают завести собаку из-за него, после чего девочка начинает еще больше ненавидеть больного брата.

Спектакль «Цветы для Элджернона». Анна Зайкова. Спектакль «Цветы для Элджернона». Анна Зайкова. Спектакль «Цветы для Элджернона». Анна Зайкова.

За три часа повествования в спектакле вскрываются множество различных тем — от семейных трудностей в воспитании особенного ребенка и принятии таких людей обществом до размышлений о вмешательстве в то, «что дано свыше» и о том, что есть такое Человек.

По словам режиссера Алексея Смирнова, главными темами постановки для него являются мотивы боготворчества, когда люди начинают считать себя наивысшим разумом, и ответственности за тех, кого «приручили».

Спектакль «Цветы для Элджернона». Анна Зайкова.

Спектакль, как и роман, заканчивается трагически — за считанные недели Чарли становится «сверхразумом», самостоятельно находит ошибку в эксперименте и понимает, что дальше его ждет неизбежная регрессия. Но о своем опыте он не жалеет — ведь на одно мгновение умному Чарли удалось оправдать надежды и ожидания своей семьи. Хотя любви и понимания он, конечно, был достоин всегда.

Следующий спектакль «Цветы для Элджернона» можно будет увидеть в Алтайском театре кукол 19 мая. (16+)

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