Отец местного джаза, 1000 специалистов и кинофотосамодеятельность. Как самый старый культурный колледж Алтая переехал из поселка в Барнаул

В октябре 1948 года в алтайском Троицком — тогда еще поселке городского типа, — началась история краевого колледжа культуры. Altapress.ru рассказывает, как заведение первым в регионе получило статус колледжа в отрасли культуры, выпустило более 1000 профессионалов и открыло первое в Западной Сибири направление кинофотосамодеятельности.