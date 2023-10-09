10 октября
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День в истории

Первые завтраки и полушубки в подарок. Чем прославилось за рубежом барнаульское Общество попечения о начальном образовании

В октябре 1884 года в Барнауле открылось Общество попечения о начальном образовании. Altapress.ru рассказывает, как благодаря просветителю Василию Штильке в городе появились школы для бедняков, первые библиотеки, завтраки и тот самый Народный дом.

Здание Зайчанской школы.
Здание Зайчанской школы.
altlib.ru
  • Огромную роль в организации общеобразовательных бесплатных школ играли политические ссыльные, которых в Барнауле проживало 28. В их числе оказался либеральный народник Василий Штильке. Однажды он увидел в газете заметку об основании в Томске Общества попечения о начальном образовании и решил создать в Барнауле аналогичное.
  • Штильке разработал проект устава Общества и представил его на на заседании Барнаульской городской думы в марте 1883 года. Его положительно встретили, и уже в октябре 1884-го прошло первое собрание Общества, на котором присутствовали 63 человека.
Сибирская группа членов III Государственной Думы. В. Штильке (четвертый слева в нижнем ряду).
Сибирская группа членов III Государственной Думы. В. Штильке (четвертый слева в нижнем ряду).
ru.wikipedia.org
  • Членом Общества признавали всякого, ежегодно вносящего в кассу не менее одного рубля. Чтобы получить звание члена-ревнителя, нужно было единовременно внести не менее 50 рублей и заботиться о расширении деятельности Общества. А вот почетными членами считались лица, внесшие в кассу организации не менее 100 рублей или избранные за особые услуги.
  • Общество открыло Нагорную и Зайчанскую начальные школы, построило для них здания. Здесь училась треть барнаульских школьников, в основном дети бедняков. Также благодаря Штильке в школах впервые организовали завтраки за счет пожертвований.
Нагорная школа Общества попечения о начальном образовании на ул.Б.Змеевской (теперь Аванесова)
Нагорная школа Общества попечения о начальном образовании на ул.Б.Змеевской (теперь Аванесова)
retro.moi-barnaul.ru
Зайчанская начальная школа Общества попечения о начальном образовании (ул.Анатолия, 241)
Зайчанская начальная школа Общества попечения о начальном образовании (ул.Анатолия, 241)
retro.moi-barnaul.ru
  • Как оказалось, у многих детей не было теплой одежды и принадлежностей для посещения школ, поэтому добрые люди Барнаула раздавали все это на рождественских елках: полушубки и пальто, белье, книжки для чтения, карандаши, ручки с пером и лакомства.
  • Общество существовало за счет членских взносов, пожертвований и сборов по подписным листам, субсидий Барнаульской городской думы, Мещанского общества, денег со спектаклей, концертов, гуляний и маскарадов.
  • При Нагорной школе открыли первую в городе бесплатную народную школьную библиотеку, а в 1888 году — общественную публичную библиотеку ("Шишковку").
  • В 1900 году ценой огромных усилий Обществу удалось построить Народный дом.
  • Барнаульское Общество попечения о начальном образовании просуществовало только до 1918 года, но его «полезную деятельность» успели отметить даже на всероссийских и международных выставках.
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